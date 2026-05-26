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Meteorologia
Onda de calor histórica provoca sete mortes em França
26 mai, 2026 - 20:47 • Catarina Magalhães, com Reuters
Pelo menos cinco das sete mortes correspondem a afogamentos em lagos, rios ou praias, de acordo uma porta-voz do governo francês.
Sete pessoas morreram em França devido à onda de calor que está a afetar a Europa desde a última semana, avançou o jornal francês "Le Monde", citando fontes do governo.
Segundo o instituto meteorológico francês Meteo France, este é o mês de maio mais quente alguma vez registado na história do país, com oito regiões sob alerta laranja.
Mais de 350 cidades francesas já registaram um novo máximo de 35ºC.
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Pelo menos cinco das sete mortes correspondem a afogamentos em lagos, rios ou praias onde a vigilância dos nadadores-salvadores arranca apenas em julho, de acordo a porta-voz do governo francês, Maud Bregeon.
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"Posso dizer hoje que houve sete mortes direta ou indiretamente relacionadas com o calor", contou Bregeon ao canal televisivo TF1.
Os casos de afogamento aconteceram "em várias zonas de França, desde o sudeste, em torno de Lyon, até à costa atlântica".
As previsões da Meteo France apontam que a onda calor ainda vai ser sentida nesta quarta e quinta-feira.
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