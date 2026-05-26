Pelo menos 12 pessoas morreram em ataques de Israel no leste do Líbano

Pelo menos 12 pessoas morreram na sequência de um ataque aéreo israelita contra uma aldeia no leste do Líbano, informou esta terça-feira a Agência Nacional de Notícias estatal libanesa.

O ataque, na noite de segunda-feira contra a região do Vale do Bekaa, no Líbano, ocorreu depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter autorizado ataques mais intensos contra o grupo Hezbollah (Partido de Deus) em todo o território libanês.

Os militares israelitas ainda não comentaram o ataque, mas disseram na segunda-feira que estavam a atingir infraestruturas do Hezbollah no leste do Líbano.

As equipas de resgate libanesas afirmam que mais de 10 corpos foram retirados dos escombros, após ataques noturnos que atingiram extensas áreas do sul e leste do Líbano.

Os ataques ocorreram três dias antes das delegações militares libanesas e israelitas se reunirem em Washington, nos Estados Unidos, para negociações diretas.

O Governo libanês espera que as negociações diretas com Israel, às quais o Hezbollah se opõe, conduzam a um cessar-fogo.

Mais de um milhão de pessoas no Líbano foram deslocadas pela guerra, que foi desencadeada pelo Hezbollah, que atacou com foguetes de artilharia o norte de Israel a 02 de março em solidariedade com o Irão.

Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão em 28 de fevereiro.