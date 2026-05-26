Rússia consegue manipular sinais GPS até ao coração da Europa, alerta regulador lituano

A Rússia terá aumentado significativamente a sua capacidade de manipulação de sinais GPS a partir do enclave de Kaliningrado, conseguindo afetar sistemas de navegação numa área que pode atingir os 450 quilómetros de distância, segundo denunciou esta terça-feira o regulador das comunicações da Lituânia.

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De acordo com Darius Kuliesius, vice-diretor da autoridade lituana das comunicações, citado pela Reuters, Moscovo expandiu drasticamente a infraestrutura dedicada ao chamado “spoofing” de GPS — técnica que consiste na emissão de sinais falsos para confundir sistemas de localização e navegação.

“As interferências ocasionais começaram durante a cimeira da NATO em Vilnius, em 2023. Agora construíram uma infraestrutura permanente e a interferência tornou-se sistémica e contínua, numa provocação russa contra a segurança europeia”, afirmou o responsável à agência Reuters.

Segundo a Lituânia, o número de antenas utilizadas para estas operações passou de apenas três, no início de 2025, para 36 atualmente, todas localizadas em Kaliningrado, território russo fortemente militarizado situado entre a Polónia e a Lituânia, junto ao mar Báltico.

Um mapa divulgado pelas autoridades lituanas mostra que os sinais falsificados poderão afetar vastas áreas da Europa de Leste e do Norte, incluindo Estónia, Letónia, Lituânia, grande parte da Polónia, zonas da Finlândia e da Suécia, além de partes da Bielorrússia e do mar Báltico.

Interferências levantam preocupações de segurança

As autoridades estimam que o alcance das interferências já chegue aos 450 quilómetros, cálculo obtido através da análise de perturbações em transmissões aeronáuticas ADS-B, usadas para monitorização de tráfego aéreo.

A embaixada russa em Vilnius não respondeu de imediato às acusações, embora Moscovo tenha negado repetidamente qualquer envolvimento em ações deste tipo, classificando-as como campanhas de desinformação ocidentais.

Os incidentes relacionados com perturbações de GPS têm aumentado nos últimos anos. Em 2025, um avião militar espanhol que transportava a ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, sofreu falhas de navegação perto de Kaliningrado. Também uma aeronave com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, registou interferências durante uma viagem para a Bulgária.

A Estónia e a Finlândia também acusaram anteriormente a Rússia de interferir nos sistemas de navegação aérea na região do Báltico.

Apesar disso, especialistas sublinham que os aviões comerciais modernos e os grandes aeroportos possuem sistemas alternativos de navegação capazes de operar mesmo quando o GPS falha.

Além da aviação, as perturbações estão também a afetar serviços civis. Segundo Kuliesius, as redes móveis próximas de Kaliningrado apresentam degradação de qualidade devido às interferências em determinadas frequências.

“Os horários online dos autocarros em Klaipeda deixam de funcionar durante os períodos de interferência, porque dependem da localização GPS dos veículos”, explicou o responsável lituano, referindo-se à cidade situada a cerca de 50 quilómetros da fronteira com Kaliningrado.