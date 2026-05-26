Trump faz hoje exames anuais numa altura em que há dúvidas sobre a saúde do Presidente

O Presidente dos EUA, Donald Trump, que faz 80 anos no próximo mês, vai realizar o exame médico anual de rotina nesta terça-feira no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Isto após um ano em que problemas de saúde, aparentemente menores, estiveram no centro das atenções públicas.

Trump apresenta-se frequentemente como mais enérgico e em melhor forma do que Joe Biden, o seu antecessor democrata que deixou o cargo no ano passado aos 82 anos, após enfrentar grandes dúvidas sobre a sua aptidão para o cargo.

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Ainda assim, fotografias recentes que mostram uma erupção cutânea no pescoço vieram aumentar as dúvidas sobre a saúde de Trump, na sequência de imagens de julho de 2025 que mostravam tornozelos inchados e uma mão com hematomas disfarçada com maquilhagem.

Trump, cujo aniversário é a 14 de junho, tornou-se o mais velho norte-americano a assumir a presidência quando iniciou o seu segundo mandato em janeiro de 2025.

Trump mantém uma agenda ativa de golfe, mas brincou sobre a relativa falta de exercício que mantém num evento recente no Salão Oval, onde o seu secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., disse que o Presidente caminha 14,5 km sempre que vai jogar golfe. "Quando não estou a usar o carrinho", disse Trump.

Pescoço e pele

O médico da Casa Branca, Sean Barbabella, afirmou que Trump está a usar um creme comum como "tratamento preventivo da pele" para tratar a erupção cutânea no pescoço, mas não deu detalhes sobre a condição que está a ser tratada.



Depois de as fotografias das pernas e mãos do Presidente terem sido publicadas em julho passado, Barbabella afirmou numa carta que eram situações benignas e que não havia indícios de trombose venosa profunda ou doença arterial.

O inchaço na perna de Trump deveu-se a uma doença venosa "comum", e a mão ficou com hematomas por ter dado muitos aperto de mãos, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos jornalistas.