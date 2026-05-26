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Estados Unidos
Trump faz hoje exames anuais numa altura em que há dúvidas sobre a saúde do Presidente
26 mai, 2026 - 13:45 • Reuters
Tem havido muita especulação em relação à condição de saúde do Presidente dos Estados Unidos. Trump tem sempre ironizado, dizendo que quando fez uma ressonância magnética no ano passado o médico lhe disse que era o melhor resultado que tinha visto em toda a carreira.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, que faz 80 anos no próximo mês, vai realizar o exame médico anual de rotina nesta terça-feira no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Isto após um ano em que problemas de saúde, aparentemente menores, estiveram no centro das atenções públicas.
Trump apresenta-se frequentemente como mais enérgico e em melhor forma do que Joe Biden, o seu antecessor democrata que deixou o cargo no ano passado aos 82 anos, após enfrentar grandes dúvidas sobre a sua aptidão para o cargo.
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Ainda assim, fotografias recentes que mostram uma erupção cutânea no pescoço vieram aumentar as dúvidas sobre a saúde de Trump, na sequência de imagens de julho de 2025 que mostravam tornozelos inchados e uma mão com hematomas disfarçada com maquilhagem.
Trump, cujo aniversário é a 14 de junho, tornou-se o mais velho norte-americano a assumir a presidência quando iniciou o seu segundo mandato em janeiro de 2025.
Trump mantém uma agenda ativa de golfe, mas brincou sobre a relativa falta de exercício que mantém num evento recente no Salão Oval, onde o seu secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., disse que o Presidente caminha 14,5 km sempre que vai jogar golfe. "Quando não estou a usar o carrinho", disse Trump.
Pescoço e pele
O médico da Casa Branca, Sean Barbabella, afirmou que Trump está a usar um creme comum como "tratamento preventivo da pele" para tratar a erupção cutânea no pescoço, mas não deu detalhes sobre a condição que está a ser tratada.
Depois de as fotografias das pernas e mãos do Presidente terem sido publicadas em julho passado, Barbabella afirmou numa carta que eram situações benignas e que não havia indícios de trombose venosa profunda ou doença arterial.
O inchaço na perna de Trump deveu-se a uma doença venosa "comum", e a mão ficou com hematomas por ter dado muitos aperto de mãos, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos jornalistas.
Trump afirmou em outubro passado que tinha feito uma ressonância magnética nesse mês. A Casa Branca recusou-se inicialmente a revelar mais detalhes sobre o motivo do exame. Leavitt limitou-se a dizer que o exame revelou que Trump gozava de "uma saúde física excecional".
Mais tarde, o Presidente disse aos jornalistas que fez a ressonância magnética como parte de um segundo exame médico.
"Fazer uma ressonância magnética é muito comum. O quê, acham que eu não devia fazê-la? Outras pessoas fazem-na. ... Eu fiz uma ressonância magnética. O médico disse que foi o melhor resultado que já viu na sua carreira", afirmou Trump.
Médicos especialistas observaram que as ressonâncias magnéticas não fazem normalmente parte de um exame médico de rotina e são geralmente prescritas para obter imagens detalhadas do corpo.
Num memorando após o segundo exame, Barbabella afirmou que a "idade cardíaca" do Presidente — uma medida validada da vitalidade cardiovascular através do ECG — "foi considerada aproximadamente 14 anos mais jovem do que a sua idade cronológica".
Trump também enfrentou questões depois de aparecer adormecer durante várias reuniões, incluindo uma sessão com o seu Gabinete.
"Algumas pessoas disseram que ele fechou os olhos. Olhem, fiquei bastante aborrecido", disse Trump a funcionários que riam em fevereiro. «Eu não dormi. Apenas os fechei porque queria sair daqui.»
No ano passado, recorde-se que Biden foi diagnosticado com uma forma agressiva de cancro da próstata que se espalhou para os ossos e foi submetido a radioterapia.
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