Buscas na sede do PSOE em Madrid

Agentes da Unidade Central Operativa (UCO) da Guarda Civil entraram na manhã desta quarta-feira na sede central do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), na Rua Ferraz, em Madrid.

O El Pais avança que a operação decorre de uma ordem judicial para obter informações sobre um possível esquema de financiamento ilegal

Um porta-voz da Guarda Civil disse à Reuters que agentes entraram no prédio, mas não forneceu mais detalhes.

O partido do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, está envolvido em uma série de casos de corrupção, incluindo diversas investigações contra aliados importantes e familiares.

Estas buscas ocorrem no momento em que o líder do PSOE e chefe do Governo, Pedro Sánchez, está no Vaticano para se encontrar com o Papa Leão XIV.