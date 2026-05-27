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Buscas na sede do PSOE em Madrid

27 mai, 2026 - 08:11 • Raul Santos com agências

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Agentes da Unidade Central Operativa (UCO) da Guarda Civil entraram na manhã desta quarta-feira na sede central do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), na Rua Ferraz, em Madrid.

O El Pais avança que a operação decorre de uma ordem judicial para obter informações sobre um possível esquema de financiamento ilegal

Um porta-voz da Guarda Civil disse à Reuters que agentes entraram no prédio, mas não forneceu mais detalhes.

O partido do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, está envolvido em uma série de casos de corrupção, incluindo diversas investigações contra aliados importantes e familiares.

Estas buscas ocorrem no momento em que o líder do PSOE e chefe do Governo, Pedro Sánchez, está no Vaticano para se encontrar com o Papa Leão XIV.

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