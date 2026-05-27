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Opinião de José Alberto Lemos
Buscas no PSOE. “Situação insustentável” em Espanha
27 mai, 2026 - 20:46 • José Alberto Lemos
O comentador Renascença José Alberto Lemos analisa o caso que marcou o dia em Espanha: buscas na sede do PSOE, em Madrid, por suspeitas de irregularidades em contratos públicos e ajudas estatais. O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, promete colaborar nas investigações, mas não se demite.
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