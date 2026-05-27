Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 27 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Cinco pessoas resgatadas em gruta no Laos ao fim de uma semana

27 mai, 2026 - 21:59 • Reuters

As operações de busca prosseguem para encontrar mais duas pessoas que continuam desaparecidas.

A+ / A-

Cinco pessoas que estavam presas no interior de uma gruta no Laos, há cerca de uma semana, foram encontradas com vida esta quarta-feira.

Dezenas de operacionais de resgate do Laos e da Tailândia prosseguem as buscas por outras duas pessoas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Até às 16h30, encontrámos cinco pessoas. Vamos continuar à procura das outras duas”, afirmou Kengkard Bongkawong, responsável pela equipa de resgate tailandesa.

Outro voluntário tailandês, Chakrakrit Taengtung, publicou nas redes sociais um vídeo em que surge com os cinco sobreviventes, todos a festejar.

As imagens mostram o grupo bem-disposto, com os braços erguidos e a sorrir.

Os sete cidadãos do Laos tinham entrado na gruta, na província de Xaisomboun, na semana passada, em busca de ouro, antes de fortes chuvas e um deslizamento de terras bloquearem a saída, segundo um grupo local de voluntários e a agência estatal Lao Phattha News.

Uma equipa de voluntários tailandeses juntou-se à operação de resgate no domingo.

Entre os elementos estava um mergulhador que participou, em 2018, no salvamento de 12 rapazes e do respetivo treinador de futebol de uma gruta inundada no norte da Tailândia — uma operação que atraiu atenção mundial e envolveu mergulhadores britânicos e de outros países, militares norte-americanos e apoio internacional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 27 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?