Cinco pessoas resgatadas em gruta no Laos ao fim de uma semana

Cinco pessoas que estavam presas no interior de uma gruta no Laos, há cerca de uma semana, foram encontradas com vida esta quarta-feira.

Dezenas de operacionais de resgate do Laos e da Tailândia prosseguem as buscas por outras duas pessoas.

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“Até às 16h30, encontrámos cinco pessoas. Vamos continuar à procura das outras duas”, afirmou Kengkard Bongkawong, responsável pela equipa de resgate tailandesa.

Outro voluntário tailandês, Chakrakrit Taengtung, publicou nas redes sociais um vídeo em que surge com os cinco sobreviventes, todos a festejar.

As imagens mostram o grupo bem-disposto, com os braços erguidos e a sorrir.

Os sete cidadãos do Laos tinham entrado na gruta, na província de Xaisomboun, na semana passada, em busca de ouro, antes de fortes chuvas e um deslizamento de terras bloquearem a saída, segundo um grupo local de voluntários e a agência estatal Lao Phattha News.

Uma equipa de voluntários tailandeses juntou-se à operação de resgate no domingo.

Entre os elementos estava um mergulhador que participou, em 2018, no salvamento de 12 rapazes e do respetivo treinador de futebol de uma gruta inundada no norte da Tailândia — uma operação que atraiu atenção mundial e envolveu mergulhadores britânicos e de outros países, militares norte-americanos e apoio internacional.