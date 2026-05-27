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Médio Oriente

Irão diz ter acordo preliminar com os EUA para reabrir Estreito de Ormuz

27 mai, 2026 - 14:20 • Olímpia Mairos

Teerão diz que entendimento poderá normalizar o tráfego marítimo no Golfo dentro de um mês e abrir caminho a uma resolução vinculativa da ONU.

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A agência Reuters avança esta quarta-feira, citando a televisão estatal iraniana, que Teerão obteve um rascunho preliminar e não oficial de um memorando de entendimento com os Estados Unidos para pôr fim ao conflito entre os dois países.

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O quadro preliminar prevê que o Irão restabeleça o tráfego comercial no Estreito de Ormuz para níveis anteriores à guerra no prazo de um mês. Em contrapartida, os Estados Unidos retirariam forças militares das imediações iranianas e levantariam o bloqueio naval imposto na região.

A proposta, ainda não finalizada, exclui embarcações militares e prevê que o Irão passe a gerir o tráfego marítimo no estreito em cooperação com Omã. A televisão estatal iraniana sublinhou, contudo, que Teerão não avançará com qualquer medida sem uma “verificação tangível” do cumprimento dos compromissos por parte de Washington.

De acordo com a mesma fonte, caso um acordo definitivo seja alcançado no prazo de 60 dias, o entendimento poderá ser aprovado como resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.

As negociações indiretas entre Irão e os Estados Unidos começaram após a guerra iniciada em fevereiro, tendo o Paquistão desempenhado um papel central de mediação entre Teerão e Washington.

O conflito intensificou-se após uma escalada militar entre Irão e Israel no início deste ano, marcada por trocas de ataques com mísseis e drones. Os confrontos afetaram o transporte marítimo no Golfo e envolveram forças militares norte-americanas, aumentando os receios de uma guerra regional de maior dimensão.

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