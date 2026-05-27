Não é só em Portugal. Aeroportos europeus registam esperas até 3,5 horas nas fronteiras

Os aeroportos europeus estão a registar esperas até 3,5 horas nos controlos fronteiriços em períodos de pico e antecipam um verão "particularmente difícil", apontando falta de efetivos e falhas técnicas na implementação do novo sistema europeu. Em respostas enviadas por escrito à Lusa, a associação dos aeroportos europeus, ACI Europe, adianta que os tempos de espera nos controlos fronteiriços atingem atualmente até 3,5 horas nos momentos de pico, um agravamento face às duas horas registadas no anterior inquérito feito junto dos seus membros, em 9 de abril. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa consulta realizada junto de 45 aeroportos em 20 Estados-membros da União Europeia, a ACI Europe concluiu que o cenário é "preocupante", com vários aeroportos que anteriormente não reportavam esperas excessivas, superiores a uma hora, a passarem agora a fazê-lo. "A julgar por todos os sinais, será um verão particularmente difícil", indicou a associação questionada sobre as perspetivas para os próximos meses em matéria de tempos de espera nos controlos fronteiriços e fluxos de passageiros.

Segundo a ACI Europe, os tempos de espera agravaram-se não apenas para os passageiros à chegada, mas também nas partidas, "apesar do recurso alargado, pelos Estados-membros, à suspensão parcial do Sistema de Entrada/Saída da União Europeia", conhecido pela sigla inglesa EES, que entrou em vigor em outubro de 2025. A associação diz não dispor de uma desagregação detalhada por categorias de tráfego, nomeadamente entre passageiros Schengen e não Schengen ou entre controlos de entrada e de saída, mas defende que os Estados-membros devem reportar os tempos de espera nos postos de controlo fronteiriço em plena cooperação com os operadores de transporte. Entre os principais fatores identificados para o congestionamento nos aeroportos europeus aponta "a falta de pessoal nos controlos fronteiriços, a instabilidade do sistema informático central e das interfaces nacionais do EES", incluindo interrupções e falhas recorrentes. A ACI Europe aponta ainda limitações técnicas e operacionais dos quiosques de autoatendimento, bem como a "persistente incapacidade de utilizar eficazmente as portas automáticas de controlo fronteiriço" e a implantação limitada da aplicação móvel do EES. O alerta surge numa altura em que se verificam longas filas de espera nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, associadas aos controlos fronteiriços e à implementação do novo sistema europeu, que substituiu os tradicionais carimbos no passaporte por registos digitais. Governo admite suspender novo sistema Esta quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, voltou a admitir suspender, pelo menos nas "horas críticas", o novo sistema de controlo de fronteiras nos aeroportos, para garantir que a economia portuguesa "não é penalizada". Hoje, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, Henna Virkkunen, disse que Bruxelas está disponível para apoiar Portugal relativamente à implementação do EES, admitindo dificuldades em alguns Estados-membros. Questionada especificamente sobre a situação em Portugal, admitiu que a nova legislação entrou em vigor "muito recentemente" e que, "em alguns Estados-membros", há dificuldades na sua implementação.