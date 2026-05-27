Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

OMS apela a cessar-fogo no leste do Congo para travar surto de ébola

27 mai, 2026 - 14:50 • Olímpia Mairos , com Reuters

Conflito armado e deslocações massivas dificultam resposta sanitária ao surto da estirpe Bundibugyo, que já provocou mais de 200 mortes suspeitas no leste da República Democrática do Congo.

A+ / A-

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde apelou esta quarta-feira a um cessar-fogo imediato no leste da República Democrática do Congo, alertando que o conflito armado está a agravar a propagação do Ébola numa região marcada por deslocações massivas de população e campos de refugiados sobrelotados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A estirpe Bundibugyo do vírus Ébola, para a qual não existe atualmente vacina nem tratamento aprovados, foi declarada este mês uma emergência internacional pela OMS, numa altura em que os casos estão a aumentar rapidamente.

O leste da RDC enfrenta agora uma colisão catastrófica entre doença e conflito, com o surto de Ébola na província de Ituri a ultrapassar a capacidade de resposta”, escreveu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X, antes de uma deslocação prevista à região.

Não conseguimos criar confiança junto das comunidades nem isolar os doentes enquanto caem bombas. Apelamos a todas as partes em conflito para acordarem um cessar-fogo imediato para conter este surto”, acrescentou.

Segundo dados das autoridades sanitárias, foram já registados mais de 900 casos suspeitos e mais de 200 mortes suspeitas em três províncias do leste congolês, incluindo o Kivu do Norte, controlado pelos rebeldes do M23 apoiados pelo Rwanda, e o Kivu do Sul, onde atua o grupo rebelde Alliance Fleuve Congo.

A organização humanitária Save the Children alertou também que um quarto das mortes confirmadas corresponde a crianças, defendendo o reforço urgente das medidas de prevenção de infeções.

Os combates continuam no leste da RDC apesar dos esforços de mediação liderados pelos Estados Unidos e outros países, enquanto milhões de pessoas permanecem deslocadas. A agência da ONU para os refugiados indicou ainda que os centros de trânsito e acolhimento na região ugandesa de West Nile, junto à fronteira congolesa, estão a funcionar com mais do dobro da capacidade.

Organizações humanitárias estão a enviar equipas e equipamentos para a região, mas denunciam que os ataques contra profissionais de saúde, alimentados pela desconfiança das populações, têm dificultado a resposta ao surto.

De acordo com responsáveis de saúde, os doadores internacionais prometeram cerca de 500 milhões de dólares para combater a epidemia, embora nem todos os fundos tenham ainda sido disponibilizados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

"Há uma pandemia associada à violência doméstica"

"Há uma pandemia associada à violência doméstica"

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?