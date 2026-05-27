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Pelo menos 31 mortos e 40 feridos após bombardeamentos israelitas no Líbano

27 mai, 2026 - 01:13 • Catarina Magalhães, com Reuters

Telavive atacõu mais de 120 vezes em áreas para além da zona de segurança estabelecida.

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Na sequência da intensificação da ofensiva israelita, pelo menos 31 pessoas morreram e 40 ficaram feridas nas últimas horas no Líbano.

Estes números foram avançados na terça-feira pelo ministério libanês da Saúde à agência Reuters.

Segundo a mesma fonte, 14 pessoas morreram na localidade de Burj al-Shamali, no sul do Líbano, entre estas duas crianças e três mulheres.

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Telavive avançou na terça-feira geograficamente no território do país, atacando mais de 120 vezes em áreas para além da zona de segurança estabelecida, sem aviso prévio.

Porém, um responsável militar israelita afirmou que as forças armadas estavam “a operar de forma direcionada para além da Linha de Defesa Avançada, com o objetivo de eliminar ameaças diretas aos cidadãos do Estado de Israel” e aos soldados israelitas, “em conformidade com as diretivas da liderança política”.

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Alguns bombardeamentos ocorreram perto do Castelo de Beaufort, uma fortaleza com quase 900 anos no sul do Líbano, descrita pela UNESCO como um dos exemplos mais bem preservados de castelos medievais da região.

Estes ataques coincidem com a ameaça que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez na segunda-feira de que não iria "abrandar o ritmo" da ofensiva no Líbano.

“Intensificaremos os ataques, aumentaremos a sua potência e esmagaremos o Hezbollah", avisou o chefe de Governo israelita.

Mais de um milhão de pessoas no Líbano foram deslocadas pela guerra, que foi desencadeada pelo Hezbollah, que atacou com foguetes de artilharia o norte de Israel a 02 de março em solidariedade com o Irão.

Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão em 28 de fevereiro.

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