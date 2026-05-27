Pelo menos 31 mortos e 40 feridos após bombardeamentos israelitas no Líbano

Na sequência da intensificação da ofensiva israelita, pelo menos 31 pessoas morreram e 40 ficaram feridas nas últimas horas no Líbano.



Estes números foram avançados na terça-feira pelo ministério libanês da Saúde à agência Reuters.

Segundo a mesma fonte, 14 pessoas morreram na localidade de Burj al-Shamali, no sul do Líbano, entre estas duas crianças e três mulheres.

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Telavive avançou na terça-feira geograficamente no território do país, atacando mais de 120 vezes em áreas para além da zona de segurança estabelecida, sem aviso prévio.



Porém, um responsável militar israelita afirmou que as forças armadas estavam “a operar de forma direcionada para além da Linha de Defesa Avançada, com o objetivo de eliminar ameaças diretas aos cidadãos do Estado de Israel” e aos soldados israelitas, “em conformidade com as diretivas da liderança política”.