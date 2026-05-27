Pelo menos um morto e nove desaparecidos em implosão de tanque químico nos EUA

Um morto e nove pessoas desaparecidas depois da implosão de um tanque com produtos químicos, nos Estados Unidos da América.

O incidente aconteceu numa fábrica de celulose e papel, Nippon Dynawave Packaging, em Longview, no estado norte-americano de Washington.

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, incluindo um bombeiro. Os feridos sofreram queimaduras ou lesões por inalação, segundo as autoridades, com a gravidade dos ferimentos a variar entre leve e crítica.

O tanque de 3,4 milhões de litros continha um produto químico conhecido como "licor branco", uma substância corrosiva utilizada para decompor a madeira na produção de papel kraft.

As autoridades ainda não determinaram a causa da implosão, mas afirmaram que não existe qualquer ameaça imediata para a população.

Num comunicado, o Corpo de Bombeiros de Longview afirmou que o tanque "continua instável", o que estava a criar "condições perigosas para o pessoal de emergência".