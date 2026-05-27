- Noticiário das 7h
- 27 mai, 2026
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Pelo menos um morto e nove desaparecidos em implosão de tanque químico nos EUA
27 mai, 2026 - 05:53 • Rita Vila Real
O incidente aconteceu numa fábrica de celulose e papel. O tanque continha um químico corrosivo chamado de "licor branco".
Um morto e nove pessoas desaparecidas depois da implosão de um tanque com produtos químicos, nos Estados Unidos da América.
O incidente aconteceu numa fábrica de celulose e papel, Nippon Dynawave Packaging, em Longview, no estado norte-americano de Washington.
Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, incluindo um bombeiro. Os feridos sofreram queimaduras ou lesões por inalação, segundo as autoridades, com a gravidade dos ferimentos a variar entre leve e crítica.
O tanque de 3,4 milhões de litros continha um produto químico conhecido como "licor branco", uma substância corrosiva utilizada para decompor a madeira na produção de papel kraft.
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