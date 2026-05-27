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Guerra na Ucrânia
Putin disponível para falar com a Europa
27 mai, 2026 - 16:34 • Ricardo Vieira, com Reuters
Moscovo considera que a discussão no espaço europeu sobre potenciais candidatos ao cargo de negociador com a Rússia é um desenvolvimento positivo, afirma o porta-voz do Kremlin.
O Presidente russo, Vladimir Putin, está disponível para negociações com a Europa, avançou esta quarta-feira a agência de notícias RIA, citando o Kremlin.
Moscovo considera que a discussão no espaço europeu sobre potenciais candidatos ao cargo de negociador com a Rússia é um desenvolvimento positivo, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
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Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão discutir, na quinta-feira, a forma de abordar eventuais futuras conversações com a Rússia, numa altura em que a Ucrânia defende um papel europeu nas negociações com Moscovo e em que os Estados Unidos estão concentrados na guerra com o Irão.
Exclusivo Renascença/SIC
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Desde a invasão da Ucrânia por Moscovo, em 2022, a União Europeia tem seguido uma política de isolamento da Rússia. Bruxelas impôs sanções e manteve escassos contactos políticos e diplomáticos de alto nível com Moscovo.
Contudo, com as negociações lideradas pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito a registarem poucos progressos e com a guerra já no seu quinto ano, alguns responsáveis europeus defendem que a UE deve preparar-se para o momento em que seja necessário negociar com Moscovo.
Nas últimas semanas, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem apelado publicamente a um reforço da via diplomática e à inclusão da Europa no processo negocial.
“Importa definir quem representará concretamente a Europa”, afirmou este mês o líder ucraniano.
A disponibilidade de Putin para negociar é reforçada um dia depois de a União Europeia anunciar o prolongamento por mais um ano o regime de sanções contra a Rússia por violações dos direitos humanos, que abrange atualmente 72 indivíduos e uma entidade.
Em comunicado, o Conselho da União Europeia (UE) referiu que, com o prolongamento aprovado pelos 27 Estados-membros, o regime de sanções fica em vigor até 28 de maio de 2027.
Em declarações à Renascença, na semana passada, Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, afirmou que "a Europa cometeu um erro ao deixar de falar com a Rússia".
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