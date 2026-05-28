Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

EUA e Irão chegam a entendimento para renovar cessar-fogo. Falta o aval de Trump

28 mai, 2026 - 16:13 • Ricardo Vieira, com Reuters

Os dois lados acertaram um memorando de entendimento para renovar as tréguas e lançar negociações sobre o programa nuclear do Irão. Notícia avançada pelo site Axios.

A+ / A-

Os Estados Unidos e o Irão chegaram a um entendimento para prolongar o cessar-fogo por 60 dias, mas ainda falta a luz verde do Presidente Donald Trump, avançou esta quinta-feira o site de informação Axios.

A notícia foi confirmada junto de duas fontes oficiais norte-americanas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Axios, os dois lados acertaram um memorando de entendimento para renovar as tréguas e lançar negociações sobre o programa nuclear do Irão.

O princípio de acordo é noticiado após novos ataques contra alvos no Irão e uma base norte-americana no Kuwait.

EUA avisam Omã

Entretanto, os Estados Unidos advertiram esta quinta-feira Omã para não se envolver, direta ou indiretamente, em qualquer tentativa de impor uma portagem no Estreito de Ormuz, afirmando que irão penalizar quaisquer parceiros envolvidos num eventual sistema desse tipo.

“O Governo dos Estados Unidos não tolerará qualquer tentativa de impor um sistema de portagens no Estreito de Ormuz”, escreveu o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, numa publicação na rede social X.

“Omã, em particular, deve saber que o Tesouro dos EUA visará de forma agressiva quaisquer intervenientes envolvidos — direta ou indiretamente — na facilitação de portagens para o estreito, e quaisquer parceiros dispostos a colaborar serão penalizados”, acrescentou Bessent.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 28 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?