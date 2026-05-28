EUA e Irão chegam a entendimento para renovar cessar-fogo. Falta o aval de Trump

Os Estados Unidos e o Irão chegaram a um entendimento para prolongar o cessar-fogo por 60 dias, mas ainda falta a luz verde do Presidente Donald Trump, avançou esta quinta-feira o site de informação Axios.



A notícia foi confirmada junto de duas fontes oficiais norte-americanas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com o Axios, os dois lados acertaram um memorando de entendimento para renovar as tréguas e lançar negociações sobre o programa nuclear do Irão.



O princípio de acordo é noticiado após novos ataques contra alvos no Irão e uma base norte-americana no Kuwait.

EUA avisam Omã

Entretanto, os Estados Unidos advertiram esta quinta-feira Omã para não se envolver, direta ou indiretamente, em qualquer tentativa de impor uma portagem no Estreito de Ormuz, afirmando que irão penalizar quaisquer parceiros envolvidos num eventual sistema desse tipo.

“O Governo dos Estados Unidos não tolerará qualquer tentativa de impor um sistema de portagens no Estreito de Ormuz”, escreveu o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, numa publicação na rede social X.

“Omã, em particular, deve saber que o Tesouro dos EUA visará de forma agressiva quaisquer intervenientes envolvidos — direta ou indiretamente — na facilitação de portagens para o estreito, e quaisquer parceiros dispostos a colaborar serão penalizados”, acrescentou Bessent.