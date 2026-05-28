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EUA voltam a atacar alvos no Irão durante negociações

28 mai, 2026 - 00:25 • Ricardo Vieira, com Reuters

Bombardeamentos visaram uma instalação militar iraniana que representa uma ameaça para as forças dos EUA e para o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, indicou fonte oficial norte-americana.

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As forças armadas dos Estados Unidos realizaram esta noite novos ataques contra alvos no Irão, confirmou fonte oficial norte-americana à agência Reuters.

Os bombardeamentos visaram uma instalação militar iraniana que representa uma ameaça para as forças dos EUA na região e para o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, indicou a mesma fonte.

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Os militares norte-americanos também intercetaram e abateram vários drones iranianos.

De acordo com a comunicação social iraniana, pelos menos três explosões foram ouvidas nos arredores da cidade costeira de Bandar Abbas.

As defesas aéreas foram ativadas durante vários minutos e as autoridades do Irão está a acompanhar a situação e a investigar a causa dos rebentamentos.

Este é o segundo confronto desta semana entre as forças norte-americanas e iranianas.

Trump admite arestas por limar no acordo de paz

O Presidente Donald Trump afirmou, esta quarta-feira, que os Estados Unidos e o Irão ainda têm questões por resolver nas conversações de paz.

A tomada de posição foi conhecida depois de Washington ter rejeitado uma notícia da televisão estatal iraniana sobre um possível acordo-quadro para restaurar o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz dentro de um mês e levantar o bloqueio naval norte-americano a navios iranianos.

Trump declarou numa reunião do gabinete que o Irão continua interessado em terminar a guerra, que tem afetado o fornecimento global de energia através desta via estratégica, mas que os termos apresentados não satisfazem Washington.

O Irão está muito determinado, querem mesmo chegar a um acordo. Até agora ainda não chegaram lá... Não estamos satisfeitos, mas vamos ficar. Ou isso, ou teremos de terminar o trabalho”, afirmou, sem fornecer mais detalhes.

“O acordo tem de ser perfeito”, acrescentou mais tarde, insistindo que o Estreito de Ormuz ficaria imediatamente aberto após a concretização de um acordo e que nenhum país teria controlo exclusivo sobre a via marítima.

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