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Médio Oriente
Guarda Revolucionária do Irão ataca base aérea dos Estados Unidos
28 mai, 2026 - 05:26 • Rita Vila Real com Reuters
A ofensiva acontece na sequência do ataque norte-americano a uma base militar na cidade de Bandar Abbas, no Irão.
A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou ter atacado uma base aérea norte-americana, na madrugada desta quinta-feira.
O anúncio surge na sequência do ataque norte-americano a uma instalação militar na cidade costeira de Bandar Abbas.
A Guarda Revolucionária advertiu que qualquer repetição do que designou como "agressão", pode desencadear uma resposta "mais decisiva", e afirmou que a responsabilidade pelas consequências recairia sobre o "agressor".
Apesar de não ter sido revelada a localização da base atacada, as forças armadas do Kuwait admitem que a defesa aérea do país foi acionada, para responder a um ataque com drones.
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