Incêndio em escola no Quénia mata 16 estudantes e faz dezenas de feridos

Um incêndio num dormitório de uma escola secundária feminina no Quénia provocou a morte de pelo menos 16 estudantes e deixou outras 79 feridas, anunciaram esta quinta-feira as autoridades quenianas. De acordo com a Reuters, o fogo deflagrou pouco depois da meia-noite na Utumishi Girls' Academy Senior School, localizada em Gilgil, no oeste-central do país, na região do Vale do Rift. As chamas consumiram o edifício durante mais de duas horas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui O ministro da Educação do Quénia, Julius Migos, explicou que muitas das vítimas tinham entre 15 e 18 anos e confirmou que a maioria das estudantes feridas já teve alta hospitalar. “As investigações estão em curso, mas a causa do incêndio ainda não foi identificada”, afirmou Julius Migos aos jornalistas. Também o ministro do Interior, Kipchumba Murkomen, pediu prudência enquanto decorrem as averiguações, apelando para que “não haja especulação” sobre a origem do fogo. Apesar disso, vários sobreviventes relataram às equipas de socorro que uma estudante terá ateado fogo a um colchão utilizando um fósforo, revelou um dos primeiros operacionais presentes no local, sob condição de anonimato por não estar autorizado a prestar declarações públicas. O alegado motivo permanece desconhecido.

Segundo o mesmo responsável, as portas do segundo piso, onde o incêndio terá começado, encontravam-se inicialmente trancadas, o que dificultou a fuga. Algumas jovens morreram ao tentar escapar pelas janelas e varandas do edifício. No exterior da escola, centenas de familiares concentraram-se à procura de informações sobre as estudantes. Algumas das jovens feridas foram vistas a sair apoiadas por agentes policiais, enquanto outras apresentavam ligaduras e dificuldades em caminhar. À televisão local Asulab TV, a residente Wambui Nderitu contou que correu para a escola por volta das quatro da manhã para procurar a filha da sua tia. “Felizmente encontrei a criança, mas estava ligeiramente ferida. Ela disse-me que estava num dormitório no piso inferior, o que lhe permitiu escapar”, relatou. “Muitas das que estavam no andar de cima saltaram da varanda.” Outra moradora, Leah Wanjiru, descreveu o momento em que percebeu a dimensão da tragédia. “Ouvi crianças a gritar e fui ver o que se passava. A escola estava em chamas”, disse. “Começámos a transportar água para tentar apagar o fogo e salvar pessoas.”