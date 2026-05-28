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Irão diz ter abatido avião norte-americano

28 mai, 2026 - 22:09 • Ricardo Vieira, com Reuters

Até ao momento, os Estados Unidos ainda não confirmaram o abate de um dos seus aviões.

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Um avião norte-americano foi destruído esta quinta-feira na província de Bushehr, no Irão, avança a televisão estatal iraniana.

A informação foi adiantada pelo o governador local, Masoud Tangestani.

No entanto, um responsável dos Estados Unidos da América (EUA) negou, em anonimato, o abate de um dos seus aviões.

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A agência de notícias Fars tinha avançado pouco antes que as forças armadas iranianas lançaram uma operação com mísseis a partir do sul do país contra alvos específicos, acrescentando que o destino dos mísseis ainda não era claro.

Este é terceiro dia de ataques entre o Irão e os EUA, numa altura em que continua a ser negociado um acordo de paz entre os dois países.

Esta quarta-feira surgiram notícias sobre um alegado entendimento para renovar o cessar-fogo por 60 dias.

O site de informação Axios adiantou, e a agência Reuters confirmou, que apenas faltava o aval do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Os dois lados em conflito acertaram um memorando de entendimento para renovar as tréguas e lançar negociações sobre o programa nuclear do Irão.

[Notícia atualizada às 23h30 para acrescentar a reação dos Estados Unidos]

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