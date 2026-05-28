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Médio Oriente

Netanyahu dá ordens ao Exército para controlar 70% da Faixa de Gaza

28 mai, 2026 - 17:59 • Ricardo Vieira, com Reuters

O anúncio acontece depois de militares israelitas terem eliminado o chefe do braço armado do Hamas na Faixa de Gaza.

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O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deu esta quinta-feira ordem às forças armadas israelita para tomarem mais território na Faixa de Gaza.

Os militares de Israel dominam atualmente cerca de metade do território palestiniano, mas Netanyahu quer aumentar para 70%.

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“Israel controla 60% da Faixa de Gaza. A minha diretiva é chegar aos 70%. Começaremos por aí”, declarou o primeiro-ministro israelita durante a conferência Vale do Jordão, citado pela imprensa israelita.

O anúncio acontece depois de militares israelitas terem eliminado, na terça-feira à noite, o chefe do braço armado do Hamas na Faixa de Gaza, Mohammad Odeh, considerado um dos mentores dos ataques de 7 de outubro de 2023. A ação israelita aconteceu em pleno cessar-fogo.

Na semana passada, Israel já tinha matado o antecessor do chefe militar do Hamas, Izz al-Din al-Haddad, num ataque contra um edifício em Gaza.

As mortes significam que restam poucos líderes militantes em Gaza capazes de comandar o braço armado do grupo, numa altura em que Israel e o Hamas continuam bloqueados nas negociações mediadas pelos Estados Unidos para avançar com o plano do Presidente Donald Trump para o futuro de Gaza.

Horas após o funeral de Odeh, as forças armadas israelitas anunciaram ter visado dois militantes do Hamas num ataque no norte de Gaza, sem divulgar as suas identidades.

Pelo menos 10 pessoas morreram, incluindo cinco crianças, e 18 ficaram feridas num ataque israelita que atingiu um edifício na cidade de Gaza, na noite de quarta-feira, segundo responsáveis de saúde. Fontes próximas do Hamas afirmaram que Emad Esleem, um comandante local do grupo na cidade de Gaza, foi morto no ataque.

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