Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 28 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Comércio online

Temu enfrenta multa de 200 milhões da UE após venda de produtos ilegais

28 mai, 2026 - 22:34 • Catarina Magalhães

Em causa está a comercialização de brinquedos perigosos para bebés e carregadores defeituosos, por exemplo, disponíveis na loja online Temu.

A+ / A-

A União Europeia (UE) multou esta quinta-feira a Temu, uma das maiores lojas online internacionais, em 200 milhões de euros por permitir a venda de produtos ilegais.

Em causa está a comercialização de brinquedos perigosos para bebés e carregadores defeituosos, por exemplo, que viola a Lei dos Serviços Digitais.

"A empresa não conseguiu identificar, analisar e avaliar de forma diligente os riscos sistémicos associados à disponibilização de produtos ilegais na sua plataforma, nem os danos resultantes para os consumidores da União Europeia", lê-se no comunicado publicado pela Comissão Europeia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta multa acontece depois de uma avaliação de riscos "subestimada", que arrancou em outubro de 2024 e verificou que certos produtos "falharam testes básicos de segurança", como químicos acima dos limites legais ou risco de asfixia.

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

Explicador Renascença

Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?

Empresas de países fora da União Europeia vão esta(...)

A UE acredita que "é muito provável que os consumidores da UE encontrem artigos ilegais na Temu".

Em reação, a retalhista online afirmou que discorda da decisão, avançou a estação britânica BBC.

“Discordamos da decisão da Comissão Europeia e consideramos a multa desproporcionada”, refutou uma porta-voz da Temu.

Esta é a segunda multa aplicada ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais da UE, depois de, no início de dezembro, a Comissão Europeia ter multado o dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, em 120 milhões de euros.

Pornografia infantil. Bruxelas insta X a guardar documentos internos sobre Grok

Pornografia infantil. Bruxelas insta X a guardar documentos internos sobre Grok

Porta-voz para a soberania tecnológica disse que e(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 28 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?