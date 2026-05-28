- Noticiário das 23h
- 28 mai, 2026
-
Comércio online
Temu enfrenta multa de 200 milhões da UE após venda de produtos ilegais
28 mai, 2026 - 22:34 • Catarina Magalhães
Em causa está a comercialização de brinquedos perigosos para bebés e carregadores defeituosos, por exemplo, disponíveis na loja online Temu.
A União Europeia (UE) multou esta quinta-feira a Temu, uma das maiores lojas online internacionais, em 200 milhões de euros por permitir a venda de produtos ilegais.
Em causa está a comercialização de brinquedos perigosos para bebés e carregadores defeituosos, por exemplo, que viola a Lei dos Serviços Digitais.
"A empresa não conseguiu identificar, analisar e avaliar de forma diligente os riscos sistémicos associados à disponibilização de produtos ilegais na sua plataforma, nem os danos resultantes para os consumidores da União Europeia", lê-se no comunicado publicado pela Comissão Europeia.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Esta multa acontece depois de uma avaliação de riscos "subestimada", que arrancou em outubro de 2024 e verificou que certos produtos "falharam testes básicos de segurança", como químicos acima dos limites legais ou risco de asfixia.
Explicador Renascença
Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?
Empresas de países fora da União Europeia vão esta(...)
A UE acredita que "é muito provável que os consumidores da UE encontrem artigos ilegais na Temu".
Em reação, a retalhista online afirmou que discorda da decisão, avançou a estação britânica BBC.
“Discordamos da decisão da Comissão Europeia e consideramos a multa desproporcionada”, refutou uma porta-voz da Temu.
Esta é a segunda multa aplicada ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais da UE, depois de, no início de dezembro, a Comissão Europeia ter multado o dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, em 120 milhões de euros.
Pornografia infantil. Bruxelas insta X a guardar documentos internos sobre Grok
Porta-voz para a soberania tecnológica disse que e(...)
- Noticiário das 23h
- 28 mai, 2026
-
- Shein e Temu em guerra nos tribunais: acusações de cópia em massa abalam gigantes da moda online
- Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?
- França investiga vendas ilegais no eBay, AliExpress, Temu, Wish, Joom e Shein
- Como é que taxa da UE pode afetar as compras na Temu e na Shein?
- Shein e Temu em guerra nos tribunais: acusações de cópia em massa abalam gigantes da moda online
- Compras online fora da UE mais caras? Qual é a nova taxa na Temu ou Shein?
- França investiga vendas ilegais no eBay, AliExpress, Temu, Wish, Joom e Shein
- Como é que taxa da UE pode afetar as compras na Temu e na Shein?