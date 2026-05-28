Ucrânia compra 20 caças Gripen à Suécia e recebe 16 aviões de combate já em 2027

A Ucrânia vai avançar com a compra de 20 novos caças Gripen à Suécia, enquanto Estocolmo se comprometeu a doar 16 aeronaves de um modelo mais antigo já no próximo ano.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e pelo primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, durante uma conferência de imprensa conjunta na base aérea de Uppsala.

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O acordo surge na sequência de uma carta de intenções assinada no ano passado entre os dois países, que abriu caminho à venda de até 150 caças Gripen E, produzidos pela empresa sueca Saab, à Ucrânia. Contudo, as entregas do modelo mais moderno apenas deverão começar a partir de 2030.

“O Gripen é a melhor e mais adequada escolha para a Ucrânia. Hoje damos mais um grande passo nesta jornada conjunta”, afirmou Ulf Kristersson, ao lado de dois caças Gripen expostos na base aérea sueca.

Já Volodymyr Zelensky sublinhou a importância estratégica do acordo para a defesa aérea ucraniana. “Precisamos destes aviões e, para nós, isto representa realmente uma nova página para a Ucrânia”, declarou o chefe de Estado ucraniano, acrescentando que Kiev pretende adquirir todos os 150 aparelhos previstos na carta de intenções inicial. “Com a ajuda de Deus, teremos financiamento suficiente para isso”, afirmou.

Enquanto os novos Gripen E não chegam, a Suécia vai transferir para Kiev 16 aviões Gripen C/D, considerados uma solução intermédia para reforçar a defesa aérea ucraniana face à guerra com a Rússia.

Segundo Zelensky, a Ucrânia reservou 2,5 mil milhões de euros de um pacote de empréstimos de 90 mil milhões de euros aprovado pela União Europeia para financiar a aquisição dos caças.

O anúncio teve impacto imediato nos mercados financeiros, com as ações da Saab a subirem 4,4%, tornando-se uma das empresas com melhor desempenho nas bolsas europeias esta quinta-feira.

O diretor-executivo da fabricante sueca, Micael Johansson, classificou o acordo como “um grande dia” para a empresa. “Quanto mais países escolherem o Gripen e o utilizarem em operações reais, mais pessoas compreenderão a fantástica capacidade deste caça”, disse Johansson à Reuters.

A Suécia é um dos maiores apoiantes da Ucrânia desde o início da invasão russa. Até agora, Estocolmo já forneceu cerca de 128 mil milhões de coroas suecas (13,75 mil milhões de dólares) em ajuda militar e civil. O governo sueco reservou ainda mais 80 mil milhões de coroas para apoio adicional durante este ano e o próximo.

A força aérea ucraniana continua composta por uma mistura de aeronaves de origem soviética e modelos ocidentais. O Gripen é visto como uma alternativa mais económica aos caças norte-americanos F-35, destacando-se pela facilidade de manutenção e pela capacidade de operar a partir de bases dispersas, incluindo estradas comuns.

Para a Suécia, o acordo representa também uma oportunidade de fortalecer a sua indústria de defesa, cuja procura aumentou significativamente desde o início da guerra na Ucrânia.