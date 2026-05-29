- Noticiário das 1h
- 29 mai, 2026
-
Estados Unidos
Bruce Springsteen anuncia festival de protesto contra administração Trump
29 mai, 2026 - 00:07 • Lusa
Festival Power to the People está marcado para 3 de outubro no Merriweather Post Pavilion, em Maryland, nos Estados Unidos, e está a ser promovido como um evento sobre "liberdade, justiça, igualdade e rock 'n roll".
Depois do apelo de Trump para que os apoiantes boicotem concertos de Bruce Springsteen, o cantor vai juntar-se a Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard e Joan Baez como os cabeças de cartaz de um festival de protesto contra as políticas da administração Trump, marcado para Washington D.C., um mês antes das eleições intercalares.
Bruce Springsteen e o guitarrista dos Rage Against the Machine, Tom Morello, anunciaram o festival na quarta-feira, enquanto atuavam juntos no Nationals Park, em Washington, durante a fase final da digressão americana Land of Hope and Dreams de Springsteen.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
No concerto de quarta-feira, o autor de "Born in the USA" interpretou muitas das suas canções mais políticas, incluindo "American Skin (41 Shots)", sobre um tiroteio fatal da polícia, e "Streets of Minneapolis", em resposta às mortes de Renée Good e Alex Pretti por agentes federais de imigração (ICE, na sigla em inglês).
"As táticas da Gestapo deste Presidente e desta administração não serão toleradas aqui", afirmou.
Trump apela aos apoiantes que boicotem concertos de Bruce Springsteen
Artista americano criticou duramente Donald Trump (...)
"Esta tragédia americana só pode ser travada pelo povo americano: vocês. Não vem ninguém salvar-nos. Temos de fazer isto nós mesmos. Por isso, juntem-se a nós e lutemos pela América que amamos. Estão a ouvir-me, Washington?", apelou.
O festival Power to the People, com um dia de duração e dois palcos, está marcado para 3 de outubro no Merriweather Post Pavilion, em Columbia, Maryland, e está a ser promovido como um evento sobre "liberdade, justiça, igualdade e rock 'n roll".
Parte das receitas de todos os bilhetes vendidos será destinada às organizações VoteRiders e HeadCount (organizações sem fins lucrativos que promovem o acesso ao festival).
"Trata-se do poder que as pessoas comuns têm quando se unem através da música, da arte, da comunidade e da ação", afirmou Morello em comunicado, acrescentando: "estamos honrados por trazer este alinhamento incrível para a área de DC num dia que celebra o espírito de ativismo, criatividade e esperança".
O festival contará ainda com atuações dos Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen e das Linda Lindas, entre outros.
Bruce Springsteen critica há muito tempo o Presidente Donald Trump, que, por sua vez, apelou ao boicote dos concertos do músico, chamando-lhe "um completo falhado que espalha ódio".
Na quarta-feira, Bruce Springsteen liderou o público num coro de "ICE out!", incentivando a audiência a fazer ouvir a sua voz até à Casa Branca.
"A nossa democracia, a nossa constituição e o nosso Estado de direito estão a ser desafiados neste momento como nunca antes por um presidente imprudente, racista, incompetente e traiçoeiro, e pela sua administração de tolos", afirmou.
"Que Deus abençoe Alex Pretti, que Deus abençoe Renée Good, que Deus vos abençoe e que Deus abençoe a América", declarou antes de iniciar a última música da noite, "Chimes of Freedom".
- Noticiário das 1h
- 29 mai, 2026
-