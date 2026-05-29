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guerra na ucrânia
Drone russo atinge prédio residencial na Roménia e provoca incêndio
29 mai, 2026 - 03:38 • Rita Vila Real com Reuters
Pelo menos duas pessoas ficaram feridas depois do incidente com o drone. O ministro dos negócios estangeiros admite "uma grave violação do direito internacional".
Um incêndio deflagrou depois de um drone colidir com um edifício residencial na Roménia, na cidade de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia, na madrugada desta sexta-feria.
O projétil tinha origem russa, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia, citado pela Reuters.
O ministro romeno considera o incidente uma "grave violação do direito internacional" e admite que vão ser tomadas as medidas diplomáticas necessárias na sequência de "uma escalada grave e irresponsável por parte da Rússia".
O Ministério dos Negócios Estrangeiros admite ter solicitado à NATO para acelerar a transferência de meios anti-drone para o país.
Duas pessoas ficaram feridas com lesões ligeiras, tendo sido assistidas no local, como indica a Inspeção Geral para Situações de Emergência da Roménia, numa publicação na rede social Facebook.
Os residentes do edifício foram evacuados, e o incêndio foi extinto pelos bombeiros locais.
Num incidente separado, um drone sem carga explosiva foi encontrado na zona de Basesti, no noroeste da Roménia, na noite de quinta-feira.
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