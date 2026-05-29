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Drone russo atinge prédio residencial na Roménia e provoca incêndio

29 mai, 2026 - 03:38 • Rita Vila Real com Reuters

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas depois do incidente com o drone. O ministro dos negócios estangeiros admite "uma grave violação do direito internacional".

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Um incêndio deflagrou depois de um drone colidir com um edifício residencial na Roménia, na cidade de Galati, perto da fronteira com a Ucrânia, na madrugada desta sexta-feria.

O projétil tinha origem russa, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia, citado pela Reuters.

O ministro romeno considera o incidente uma "grave violação do direito internacional" e admite que vão ser tomadas as medidas diplomáticas necessárias na sequência de "uma escalada grave e irresponsável por parte da Rússia".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros admite ter solicitado à NATO para acelerar a transferência de meios anti-drone para o país.

Duas pessoas ficaram feridas com lesões ligeiras, tendo sido assistidas no local, como indica a Inspeção Geral para Situações de Emergência da Roménia, numa publicação na rede social Facebook.

Os residentes do edifício foram evacuados, e o incêndio foi extinto pelos bombeiros locais.

Num incidente separado, um drone sem carga explosiva foi encontrado na zona de Basesti, no noroeste da Roménia, na noite de quinta-feira.

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