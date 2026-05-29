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Médio Oriente

“É impressionante”: Unicef alerta para onda de mortes e ferimentos entre crianças no Líbano

29 mai, 2026 - 12:11 • Olímpia Mairos , com Reuters

Agência das Nações Unidas denuncia agravamento da situação humanitária e revela que 77 crianças foram vítimas da violência nos últimos sete dias.

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A situação das crianças no Líbano continua a deteriorar-se, apesar do cessar-fogo em vigor entre Israel e o Hezbollah. Segundo dados divulgados pela Unicef, uma média de 11 crianças foi morta ou ficou ferida a cada 24 horas durante a última semana, num cenário de violência que continua a afetar várias regiões do país.

De acordo com a Reuters, que cita a agência das Nações Unidas para a infância, 77 crianças foram mortas ou feridas nos últimos sete dias, enquanto desde o início do cessar-fogo, em abril, já se registaram 55 crianças mortas e 212 feridas.

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Os números surgem numa altura em que Israel intensificou os ataques em várias zonas do território libanês. Durante a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, foram registados bombardeamentos intensos sobre cidades e aldeias do sul do Líbano, depois de as autoridades israelitas terem declarado uma nova área como “zona de combate”.

Na quinta-feira, um ataque israelita atingiu ainda um edifício nos subúrbios do sul de Beirute, numa demonstração de que o cessar-fogo anunciado continua longe de garantir o fim das hostilidades.

O porta-voz da Unicef, Ricardo Pires, classificou os números como “impressionantes”, sublinhando a gravidade da situação vivida pelas crianças e pelas suas famílias.

O número de crianças mortas ou feridas é impressionante e demonstra que os mais vulneráveis continuam a pagar um preço muito elevado pelo conflito”, alertou o responsável da agência.

O cessar-fogo, anunciado por Washington a 16 de abril, tinha como objetivo travar os confrontos entre Israel e o Hezbollah, movimento apoiado pelo Irão, que se intensificaram desde 2 de março. No entanto, os ataques e os confrontos no sul do Líbano continuam a ser frequentes, mantendo milhares de civis sob ameaça constante.

A Unicef voltou a apelar a todas as partes envolvidas para que respeitem o direito internacional humanitário e garantam a proteção das crianças, alertando para o impacto devastador que a violência prolongada está a ter na população mais jovem do país.

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