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Foguetão da Blue Origin sofre “anomalia” explosiva. Planos da NASA para a Lua em risco
29 mai, 2026 - 11:28 • João Pedro Quesado
Dias após ser escolhida para a construção da primeira base lunar, a empresa de Jeff Bezos sofreu um revés. Ninguém ficou ferido, mas a plataforma de lançamento terá sofrido danos graves.
Um foguetão da Blue Origin explodiu esta quinta-feira à noite, no Centro Espacial Kennedy, na Florida. A empresa de Jeff Bezos faz parte dos planos da NASA para a exploração da Lua, e foi escolhida para a primeira fase da construção de uma base lunar.
A empresa afirmou ter sofrido "uma anomalia" durante o teste aos motores realizado na plataforma de lançamento. Ninguém ficou ferido, mas o local terá sofrido danos graves — indica o Financial Times —, incluindo em equipamentos cruciais como o transportador dos foguetões para a plataforma e a torre da plataforma.
O foguetão em causa é o New Glenn, que deveria lançar, na próxima segunda-feira, 48 satélites de internet da Amazon. Esse seria o terceiro lançamento do New Glenn em 2026, ano em que a Blue Origin queria fazer vários lançamentos — planos agora colocados em risco por esta explosão, na única plataforma de lançamento que a empresa tinha operacional.
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A Blue Origin foi anunciada, na terça-feira, como a empresa escolhida pela NASA para lançar a primeira de três missões para construir a base lunar. Essa missão deveria acontecer nos últimos meses de 2026.
A empresa de Jeff Bezos também está a competir com a SpaceX para fornecer à NASA um veículo de alunagem para a missão Artemis IV. O teste definitivo para escolher que empresa vai fornecer estes veículos é a missão Artemis III, planeada para meados de 2027.
"Vamos trabalhar com os nossos parceiros para apoiar uma investigação completa desta anomalia, avaliar os impactos na missão a curto prazo e retomar o lançamento de foguetões", escreveu Jared Isaacman, administrador da NASA. "Vamos fornecer informações sobre impactos nos programas Artemis e Base Lunar assim que se estiver disponível".
A explosão foi sentida a 185 km de distância. O incêndio na plataforma continuava a arder duas horas depois da explosão.
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