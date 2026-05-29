Foguetão da Blue Origin sofre “anomalia” explosiva. Planos da NASA para a Lua em risco

Um foguetão da Blue Origin explodiu esta quinta-feira à noite, no Centro Espacial Kennedy, na Florida. A empresa de Jeff Bezos faz parte dos planos da NASA para a exploração da Lua, e foi escolhida para a primeira fase da construção de uma base lunar.

A empresa afirmou ter sofrido "uma anomalia" durante o teste aos motores realizado na plataforma de lançamento. Ninguém ficou ferido, mas o local terá sofrido danos graves — indica o Financial Times —, incluindo em equipamentos cruciais como o transportador dos foguetões para a plataforma e a torre da plataforma.

O foguetão em causa é o New Glenn, que deveria lançar, na próxima segunda-feira, 48 satélites de internet da Amazon. Esse seria o terceiro lançamento do New Glenn em 2026, ano em que a Blue Origin queria fazer vários lançamentos — planos agora colocados em risco por esta explosão, na única plataforma de lançamento que a empresa tinha operacional.