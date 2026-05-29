NATO pronta para reforçar segurança depois de drone russo atingir Roménia

[Notícia atualizada às 09h00]

A NATO diz estar pronta para reforçar todas as suas defesas contra ameaças, incluindo drones, depois de um destes dispositivos da Rússia ter atingido um prédio na Roménia, num ataque da última noite.

Em reação, esta sexta-feira, um porta-voz da NATO citado pela Reuters condena "a imprudência" do Kremlin. Do seu lado, a Roménia, país vizinho da NATO, diz já ter falado com Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Atlântica.

Por sua vez, Rutte garante que a NATO está preparada para defender cada centímetro do seu território e que o comportamento da Rússia "é um perigo para todos nós".

"Esta noite demonstrou de novo o que está em causa nesta guerra ilegal de agressão e que não se contém em fronteiras", avisa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros romeno caracterizou este ataque russo como "uma escalada grave e irresponsável" e pediu a transferência de meios de defesa anti-drone.