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NATO pronta para reforçar segurança depois de drone russo atingir Roménia

29 mai, 2026 - 07:35 • João Malheiro

Já a presidente da Comissão Europeia considera que a Rússia "pisou mais um risco" e manifesta "toda a solidariedade com a Roménia e o seu povo".

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[Notícia atualizada às 09h00]

A NATO diz estar pronta para reforçar todas as suas defesas contra ameaças, incluindo drones, depois de um destes dispositivos da Rússia ter atingido um prédio na Roménia, num ataque da última noite.

Em reação, esta sexta-feira, um porta-voz da NATO citado pela Reuters condena "a imprudência" do Kremlin. Do seu lado, a Roménia, país vizinho da NATO, diz já ter falado com Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Atlântica.

Por sua vez, Rutte garante que a NATO está preparada para defender cada centímetro do seu território e que o comportamento da Rússia "é um perigo para todos nós".

"Esta noite demonstrou de novo o que está em causa nesta guerra ilegal de agressão e que não se contém em fronteiras", avisa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros romeno caracterizou este ataque russo como "uma escalada grave e irresponsável" e pediu a transferência de meios de defesa anti-drone.

O Governo português também reagiu, condenando "fortemente o ataque russo" e manifestando toda a solidariedade com a Roménia".

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considera que a Rússia "pisou mais um risco".

"Vamos continuar a aumentar a pressão sobre a Rússia, à medida que vamos reforçar a nossa segurança", sublinhou a responsável da União Europeia, lembrando que vem aí um novo pacote de sanções contra Moscovo.

Já a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, refere que a Rússia deixou de respeitar fronteiras há muito tempo e que não pode continuar a violar o espaço aéreo europeu "com impunidade".

O ministro dos Negócios Estrangeiros de França também comentou o incidente, vendo-o como "uma ameaça à segurança europeia".

O governante francês apontou que o país tem tropas do seu país, integradas no contexto da NATO, na Roménia, como um claro exemplo da solidariedade e apoio de soberano "de todos os parceiros da Europa".

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