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Parlamento da Islândia avança para referendo para entrada na União Europeia

29 mai, 2026 - 00:22 • Lusa

A última vez que Islândia apresentou a sua candidatura de adesão à UE aconteceu em 2009, um ano depois de ter sido fortemente afetada por uma crise financeira.

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O Parlamento islandês aprovou na quinta-feira a realização, a 29 de agosto, do referendo sobre regresso às negociações de adesão do país à União Europeia (UE), oficialmente interrompidas desde 2015, noticiou a televisão pública islandesa RÚV.

A resolução foi aprovada por 34 votos contra 8 na segunda leitura e 14 deputados abstiveram-se.

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A última vez que Islândia apresentou a sua candidatura de adesão à UE aconteceu em 2009, um ano depois de ter sido fortemente afetada por uma crise financeira.

As negociações para a sua adesão à UE decorreram entre 2010 e 2013 antes de serem suspensas, e oficialmente interrompidas em 2015.

Os três partidos da coligação de centro-esquerda, no poder desde finais de 2024, tinham acordado em organizar um referendo antes do final de 2027.

No dia 29 de agosto, os eleitores islandeses terão de responder à seguinte pergunta: "A Islândia deve retomar as negociações de adesão com a União Europeia?"

Se as negociações forem retomadas e resultarem num acordo, os eleitores voltarão a ser chamados a pronunciar-se.

Segundo um inquérito publicado no início de fevereiro pela RÚV, a opinião pública está agora dividida entre os opositores e os defensores de uma adesão.

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