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PCC e Comando Vermelho vistos como "organizações terroristas" pelos EUA, diz Rubio

29 mai, 2026 - 02:00 • Catarina Magalhães, com Reuters

Lula da Silva tem procurado evitar este tipo de classificações relativamente aos gangues brasileiros e até pediu no início deste mês à Casa Branca que não avançassem durante o seu mandato, receando uma eventual ação militar norte-americana ou negociações entre bancos e criminosos no país.

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Os Estados Unidos da América (EUA) vão classificar os gangues criminosos brasileiros Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho como "organizações terroristas", anunciou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em comunicado.

Esta designação acontece um dia depois de Flávio Bolsonaro, o filho do antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, se ter encontrado com Rubio e ter discutido sobre os grupos criminosos do Brasil e os seus "ataques brutais" contra forças policiais, autoridades públicas e civis, mas também questões sobre liberdade de expressão.

Flávio Bolsonaro está a preparar uma candidatura presidencial com o apoio do pai.

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Durante a reunião, o filho de Bolsonaro confessou que levantou a possibilidade de apelidar estas organizações como "terroristas" e, segundo jornal brasileiro "g1", Rubio mostrou-se já na altura favorável à medida que estaria prevista para entrar em vigor a 5 de junho deste ano.

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Rubio justificou a decisão, afirmando que a influência das redes pode-se estender até aos Estados Unidos.

"A administração Trump continuará a utilizar todas as ferramentas disponíveis para proteger a nossa nação e os nossos interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora das nossas ruas e interrompendo os fluxos financeiros que alimentam narcoterroristas violentos", lê-se.

Em reação, a oposição do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou a decisão do líder dos EUA, Donald Trump, mas os aliados do governo brasileiro falam que foi um "atentado contra a soberania".

Porém, estas conversas contrariam as vontades da administração de Lula que tem procurado evitar este tipo de classificações.

Na última reunião com Trump, Lula até pediu no início deste mês à Casa Branca que não avançassem durante o seu mandato, receando uma eventual ação militar norte-americana ou negociações entre bancos e criminosos no país.

Rivais no controlo de rotas de tráfico, lavagem de dinheiro e influência nas prisões brasileiras, o PCC e o CV dominam grande parte do tráfico de droga no país e expandiram a sua rede de contactos pela América Latina.

Em Portugal, o PCC faz do país uma das principais portas de entrada de cocaína na Europa, com dezenas de membros identificados e detidos nas cadeias portuguesas.

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