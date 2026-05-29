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​Polónia retira mais alta condecoração a Volodymyr Zelensky

29 mai, 2026 - 12:22 • Lusa

Em causa a decisão de o presidente ucraniano de ter denominado uma unidade militar em homenagem a uma organização nacionalista ucraniana acusada de massacrar polacos na Segunda Guerra Mundial.

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O Presidente polaco propôs esta sexta-feira a retirada da mais alta distinção da Polónia ao Presidente ucraniano, depois deste ter denominado uma unidade militar em homenagem a uma organização nacionalista ucraniana acusada de massacrar polacos na Segunda Guerra Mundial.

Declarando-se indignado, Karol Nawrocki disse aos jornalistas que tinha proposto "a retirada da Ordem da Águia Branca ao Presidente [Volodymyr] Zelensky".

Segundo o portal da Rádio Polónia, o Presidente da Ucrânia assinou um decreto que atribuiu o título "Heróis do Exército Popular da Ucrânia" ao Centro Independente de Operações Especiais "Norte" das Forças de Operações Especiais.

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O Exército Popular da Ucrânia foi uma organização nacionalista que combateu quer os nazis quer as forças soviéticas e polacas durante a Segunda Guerra Mundial.

Zelensky afirmou que a decisão visou restaurar as tradições históricas do Exército Nacional.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco considerou a decisão negativa, alertando que "feriu a memória das vítimas da organização e prejudicou o diálogo entre a Ucrânia e a Polónia.

A diplomacia polaca acrescentou que a decisão do chefe de Estado da Ucrânia poderia ser explorada pela propaganda russa para promover a discórdia entre os dois países e "minar" o apoio internacional a Kyiv.

O Instituto da Memória Nacional da Polónia (IPN), um organismo oficial, descreveu a UPA como diretamente responsável pelo genocídio contra polacos entre 1943 e 1945, e afirmou que glorificar a organização "deve provocar a oposição de todos aqueles que se lembram das ações" cometidas no passado.

A Rádio Polónia referiu, citando historiadores, que em julho de 1943, o Exército Popular Ucraniano (UPA) realizou ataques coordenados contra aproximadamente 150 aldeias polacas em quatro distritos da região da Volínia, um acontecimento conhecido na Polónia como o Massacre da Volínia.

Os dois países divergem sobre a forma de caracterizar os acontecimentos.

Os ucranianos tendem a encarar a UPA como organização anti-soviética, dada à resistência à União Soviética no pós-guerra.

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