Sobem para 119 os mortos em ataques dos EUA a barcos nas Caraíbas

O número de mortos na série de ataques da administração Trump, ao longo de vários meses, contra barcos suspeitos de tráfico de drogas nas Caraíbas e no Pacífico subiu para pelo menos 199, por não se encontrarem os sobreviventes.

O total inclui pelo menos 22 pessoas que tinham sobrevivido a um ataque inicial e depois foram atingidas novamente ou morreram no mar durante a campanha que começou em setembro passado. Mas também se incluem três pessoas que sobreviveram a dois ataques separados este mês, segundo o exército dos EUA.

O Comando Sul dos EUA afirma que notificou a Guarda Costeira dos EUA sobre sobreviventes desses ataques, mas esses relatórios parecem ter sido, em grande parte, transmitidos aos países mais próximos do local real do ataque.

Quando questionada sobre quaisquer esforços recentes de busca e salvamento, a marinha do México disse que tinha recebido um alerta da Guarda Costeira dos EUA sobre os ataques deste mês, mas que não referia sobreviventes.

A Guarda Costeira dos EUA encaminhou pedidos de mais informações às autoridades mexicanas.

Os ataques têm sido controversos, com a administração do Presidente Donald Trump a declarar que os EUA estão em guerra com os cartéis de droga da América Latina.

No final do ano passado a administração foi ainda mais criticada, após revelações de que duas pessoas sobreviveram ao primeiro ataque a um barco em setembro passado, apenas para serem alvo novamente de um ataque subsequente e mortas.

Especialistas jurídicos disseram que estes ataques violam as leis que regem os conflitos armados.

O inspetor do Pentágono afirmou este mês que está a planear investigar se as forças militares dos EUA seguiram um quadro de mira estabelecido ao realizar os seus ataques.

No entanto, a avaliação está focada especificamente no que é conhecido como o Ciclo de Alvo Conjunto de seis fases e não na legalidade dos ataques, disse o gabinete do inspetor-geral.

Até hoje, sabe-se que apenas três pessoas sobreviveram aos ataques e foram depois resgatadas.

Duas foram resgatadas de um navio semi-submersível acusado de transportar drogas em outubro e posteriormente devolvidas aos seus países de origem, Equador e Colômbia.

Em março, a Guarda Costeira dos EUA disse que recuperou um sobrevivente de um ataque, no qual morreram dois tripulantes e que transferiu o sobrevivente para as autoridades da Costa Rica.