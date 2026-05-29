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Médio Oriente
Trump reunido para tomar "decisão final" sobre cessar-fogo com o Irão
29 mai, 2026 - 17:31 • Reuters
"O Irão deve concordar que nunca terá uma Arma ou Bomba Nuclear. O Estreito de Ormuz deve estar imediatamente aberto, sem portagens, para tráfego marítimo irrestrito, em ambas as direções", afirmou o Presidente norte-americano.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que tomará uma decisão final na sexta-feira sobre um acordo com o Irão para prolongar o cessar-fogo por mais 60 dias, que terá de incluir a abertura do Estreito de Ormuz e o desmantelamento da capacidade de Teerão para fabricar uma arma nuclear.
"Vou reunir-me agora, na Sala de Situação, para tomar uma decisão final", afirmou Donald Trump, referindo-se ao centro nevrálgico da Casa Branca para o acompanhamento de crises globais.
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Fontes citadas pela agência Reuters adiantam que está em preparação um acordo para prolongar a trégua em vigor desde o início de abril por mais 60 dias, permitindo a retoma da circulação de petróleo e gás através do Estreito de Ormuz, enquanto os negociadores abordam questões delicadas como o programa nuclear iraniano.
"O Irão deve concordar que nunca terá uma Arma ou Bomba Nuclear. O Estreito de Ormuz deve estar imediatamente aberto, sem portagens, para tráfego marítimo irrestrito, em ambas as direções", afirmou Trump, acrescentando que os Estados Unidos iriam "desenterrar" material nuclear.
Não houve resposta imediata do Irão, mas anteriormente o principal negociador do país, Mohammad Baqer Qalibaf, mostrou-se cético.
"Não confiamos em garantias e palavras; apenas as ações são o critério. Nenhuma ação será tomada antes que a outra parte aja", escreveu Qalibaf numa publicação nas redes sociais, sem dar mais detalhes.
"O vencedor de qualquer acordo é aquele que estiver melhor preparado para a guerra no dia seguinte", disse o principal negociador iraniano.
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