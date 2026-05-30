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Cinco artistas abandonam festival impulsionado por Trump

30 mai, 2026 - 11:22 • Lusa

Festival organizado pela administração norte-americana serve para celebrar o 250º aniversário dos EUA.

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O cantor Bret Michaels, líder da banda Poison, anunciou esta sexta-feira que se retirou do festival organizado pela administração de Donald Trump para celebrar o 250º aniversário dos Estados Unidos da América, tornando-se o quinto artista a desistir do evento.

Michaels explicou numa publicação no Instagram que aceitou participar porque o espetáculo lhe foi apresentado como uma celebração da música e do país, mas afirmou que posteriormente se tornou em algo "muito mais divisivo".

O músico acrescentou que também existiam preocupações sobre a segurança dos seus fãs, da sua banda, da sua equipa de trabalho e da sua família, após ter recebido ameaças que qualificou de "completamente infundadas e imperdoáveis".

A saída de Michaels junta-se à de outros artistas como Martina McBride, Young MC, Morris Day e a banda The Commodores.

Vários deles asseguraram que desconheciam inicialmente qualquer ligação política do evento e indicaram que o festival lhes foi apresentado como uma celebração não partidária destinada a unir os norte-americanos através da música.

A polémica cresceu depois de surgirem questões sobre presumíveis ligações do festival com o movimento MAGA ("Make America Great Again") e sobre a participação de empresas relacionadas com aliados do presidente, Donald Trump, no financiamento da iniciativa Freedom 250.

Os organizadores tinham anunciado originalmente um cartaz liderado por figuras como Vanilla Ice, Flo Rida, C+C Music Factory e Fab Morvan, ex-integrante dos Milli Vanilli.

O festival está previsto realizar-se de 25 de junho a 10 de julho na grande explanada nacional de Washington, como parte das atividades impulsionadas pela iniciativa Freedom 250 para comemorar o 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos, que se cumprirá oficialmente no 4 de julho de 2026.

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