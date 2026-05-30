EUA atacam nova embarcação no Pacífico e matam os três tripulantes

O Comando Sul dos Estados Unidos da América informou esta sexta-feira que uma força militar conjunta realizou um ataque letal contra uma embarcação ligada a organizações classificadas por Washington como terroristas, matando os três tripulantes da embarcação.

A operação foi realizada pelo Comando Sul no âmbito da operação Lanza del Sur, quando a embarcação navegava em águas internacionais do Pacífico, nas proximidades da Colômbia.

O ataque causou a morte de três homens identificados pelo comando militar como “narcoterroristas”, não se registando baixas entre as forças norte-americanas.

Este foi o terceiro ataque deste tipo esta semana; o primeiro, noticiado na terça-feira, deixou dois sobreviventes, situação pouco comum nestas operações que, desde o seu lançamento em agosto, deixaram menos de 10 sobreviventes e mais de uma centena de mortos.

Os Estados Unidos lançaram a missão em setembro passado na área de responsabilidade do Comando Sul, que foi ativada com o objetivo principal de aumentar a pressão sobre o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, capturado numa operação militar norte-americana em Caracas e extraído para Nova Iorque, no passado dia 3 de janeiro.

Em paralelo, Washington conduz desde então uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga alegadamente destinada aos Estados Unidos.

A Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.

De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, um órgão de supervisão interno do Departamento da Defesa vai investigar a legalidade dos ataques no Pacífico e nas Caraíbas.

O órgão pretende, em particular, verificar se os “ciclos conjuntos de seis fases de direcionamento” estão a ser seguidos corretamente.

De acordo com uma fonte citada pela emissora norte-americana NBC, os ciclos variam desde a designação do alvo até à avaliação do ataque, incluindo a análise de inteligência e a tomada de decisões finais.