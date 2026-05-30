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EUA dizem ter intercetado navio que tentava chegar a porto iraniano

30 mai, 2026 - 17:13 • Lusa

Navio, com bandeira da Gâmbia, foi imobilizado por aeronaves norte-americanas no Golfo de Omã e permanece à deriva na zona.

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As forças armadas dos Estados Unidos da América (EUA) intercetaram mais um navio mercante que tentava romper o bloqueio americano aos portos iranianos, disse um responsável norte-americano à agência Associated Press (AP).

O navio graneleiro Lian Star, com bandeira da Gâmbia, ignorou várias advertências das forças norte-americanas durante a noite de sexta-feira, enquanto tentava entrar num porto iraniano, disse o responsável, que falou sob anonimato.

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O navio foi imobilizado por aeronaves norte-americanas no Golfo de Omã e permanece à deriva na zona, segundo a mesma fonte, que acrescentou que as forças norte-americanas não o abordaram.

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Com esta última ação, as forças armadas dos EUA já intercetaram seis navios que tentavam violar o bloqueio. Um deles foi autorizado a prosseguir.

Os EUA avançaram com o bloqueio a 17 de abril, em resposta ao Irão ter fechado o Estreito de Ormuz, após o início da guerra, que foi desencadeada por ataques dos EUA e de Israel a 28 de fevereiro. O cessar-fogo mantém-se desde 07 de abril.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se com os seus conselheiros na sexta-feira, mas ainda não decidiu se avançará com um acordo para prolongar o cessar-fogo e reabrir o estreito. Já o Irão afirmou que o acordo ainda não foi finalizado.

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