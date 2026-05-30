EUA planeiam retirar tropas da Europa "o mais rápido possível"

Depois do Pentágono anunciar no início deste mês de maio retirar cinco mil tropas da Alemanha após a humilhação do chanceler alemão e os desentendimentos entre potências europeias e a nação norte-americana, os Estados Unidos da América (EUA) estão a planear avançar com a retirada dos militares das bases alemãs e da Europa "o mais rápido possível".

Segundo uma fonte anónima do Pentágono entrevistada pelo jornal alemão "Welt am Sonntag", a administração Trump vai antecipar o prazo, efetuando o plano antes dos seis a doze meses previstos.

Para tal, os EUA vão apresentar as suas propostas à NATO em junho, sem cumprir com um período de carência para com os aliados – que permitiria uma reorganização da defesa.

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Entre avanços e recuos, Washington confirmou, na semana passada, o destacamento de soldados norte-americanos a caminho do leste da Europa.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, confirmou na quinta-feira o envio de cinco mil tropas para a Polónia.