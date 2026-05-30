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Defesa
EUA planeiam retirar tropas da Europa "o mais rápido possível"
30 mai, 2026 - 21:36 • Catarina Magalhães, com Reuters
Sem cumprir com um período de carência para com os aliados, o Pentágono vai antecipar o prazo da retirada dos militares norte-americanos das bases europeias, efetuando o plano antes dos seis a doze meses previstos.
Depois do Pentágono anunciar no início deste mês de maio retirar cinco mil tropas da Alemanha após a humilhação do chanceler alemão e os desentendimentos entre potências europeias e a nação norte-americana, os Estados Unidos da América (EUA) estão a planear avançar com a retirada dos militares das bases alemãs e da Europa "o mais rápido possível".
Segundo uma fonte anónima do Pentágono entrevistada pelo jornal alemão "Welt am Sonntag", a administração Trump vai antecipar o prazo, efetuando o plano antes dos seis a doze meses previstos.
Para tal, os EUA vão apresentar as suas propostas à NATO em junho, sem cumprir com um período de carência para com os aliados – que permitiria uma reorganização da defesa.
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Entre avanços e recuos, Washington confirmou, na semana passada, o destacamento de soldados norte-americanos a caminho do leste da Europa.
O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, confirmou na quinta-feira o envio de cinco mil tropas para a Polónia.
Defesa
Trump recua e envia mais de cinco mil tropas para Polónia
Apesar das polémicas entre Trump e Merz nas última(...)
Nos últimos meses, os Estados Unidos dedicaram-se a rever a sua presença militar na Europa enquanto aliados europeus criticavam as estratégias do Pentágono.
No entanto, Merz fincou-pé e negou há duas semanas uma relação entre o conflito com Trump e a notícia sobre a retirada de tropas. "Não há qualquer ligação."
No entanto, um responsável norte-americano tinha confidenciado, sob anonimato, que a decisão relativa à Polónia fazia parte de uma solução a curto prazo, com o objetivo de reduzir a força da defesa alemã.
No final do mês de abril, Friedrich Merz deixou críticas à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.
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