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EUA planeiam retirar tropas da Europa "o mais rápido possível"

30 mai, 2026 - 21:36 • Catarina Magalhães, com Reuters

Sem cumprir com um período de carência para com os aliados, o Pentágono vai antecipar o prazo da retirada dos militares norte-americanos das bases europeias, efetuando o plano antes dos seis a doze meses previstos.

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Depois do Pentágono anunciar no início deste mês de maio retirar cinco mil tropas da Alemanha após a humilhação do chanceler alemão e os desentendimentos entre potências europeias e a nação norte-americana, os Estados Unidos da América (EUA) estão a planear avançar com a retirada dos militares das bases alemãs e da Europa "o mais rápido possível".

Segundo uma fonte anónima do Pentágono entrevistada pelo jornal alemão "Welt am Sonntag", a administração Trump vai antecipar o prazo, efetuando o plano antes dos seis a doze meses previstos.

Para tal, os EUA vão apresentar as suas propostas à NATO em junho, sem cumprir com um período de carência para com os aliados – que permitiria uma reorganização da defesa.

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Entre avanços e recuos, Washington confirmou, na semana passada, o destacamento de soldados norte-americanos a caminho do leste da Europa.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, confirmou na quinta-feira o envio de cinco mil tropas para a Polónia.

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Nos últimos meses, os Estados Unidos dedicaram-se a rever a sua presença militar na Europa enquanto aliados europeus criticavam as estratégias do Pentágono.

No entanto, Merz fincou-pé e negou há duas semanas uma relação entre o conflito com Trump e a notícia sobre a retirada de tropas. "Não há qualquer ligação."

No entanto, um responsável norte-americano tinha confidenciado, sob anonimato, que a decisão relativa à Polónia fazia parte de uma solução a curto prazo, com o objetivo de reduzir a força da defesa alemã.

No final do mês de abril, Friedrich Merz deixou críticas à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.

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