Havana confirma reunião militar de alto nível entre Cuba e EUA

O Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba (Minfar) confirmou na sexta-feira que teve lugar uma reunião entre altas chefias militares de Cuba e dos Estados Unidos, por acordo de “ambas as partes”.

O primeiro vice-ministro e chefe do Estado-Maior Geral da instituição militar cubana, general do Corpo do Exército Roberto Legrá Sotolongo, e o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general Francis L. Donovan, reuniram-se esta sexta-feira na base naval da Baía de Guantanamo, tinham já anunciado as forças norte-americanas e confirmaram agora as cubanas.

Segundo um comunicado do Comando Sul, os generais tiveram “uma breve troca sobre assuntos de segurança operacional” e abordaram temas como “a segurança do pessoal e das suas famílias e a preparação operacional, juntamente com os oficiais da base”.

Num breve comunicado publicado nas redes sociais, o Minfar indicou depois que o encontro teve lugar “por acordo de ambas as partes”.

Além disso, salientou que “ambas as delegações consideram positivo o encontro, onde foram abordados temas relacionados com a segurança em torno do perímetro divisório do enclave militar”, em referência à base naval dos Estados Unidos em Guantánamo (extremo leste de Cuba).