Laos. Resgatados mais de vinte ursos-negros utilizados na medicina tradicional

Mais de vinte ursos-negros-asiáticos foram resgatados no norte do Laos, na maior operação do Sudeste Asiático contra fábricas de bílis, instalações onde esta substância, popular na medicina tradicional chinesa, é extraída dos animais através de métodos invasivos e dolorosos.

A instalação, registada como jardim zoológico para contornar as regulamentações estaduais, mantinha 27 ursos confinados em "gaiolas minúsculas", segundo a organização internacional de conservação Free the Bears, responsável pelo resgate em conjunto com as autoridades laocianas.

Os socorristas encontraram ainda infraestruturas capazes de albergar até 200 ursos, o que, de acordo com a organização, "demonstra a escala industrial que a operação criminosa planeava atingir".

A bílis de urso tem sido historicamente utilizada na medicina tradicional chinesa, embora estejam agora disponíveis no mercado alternativas sintéticas, uma vez que o ácido ursodesoxicólico, utilizado como medicamento para proteger o fígado humano, é fabricado artificialmente em larga escala.

Apesar do endurecimento das leis de proteção da vida selvagem no país em 2021, o tráfico e a exploração ilegal de animais persistem em grande parte do território devido a lacunas na legislação e à falta de recursos.

Os ursos resgatados foram transportados centenas de quilómetros para sul, até Luang Prabang, onde a organização Free the Bears gere dois santuários que, juntos, albergam mais de 300 animais.

"Tendo passado os seus anos de formação em jaulas, nenhum (dos ursos) pode regressar à natureza", referiu a organização no comunicado.

O grupo de defesa dos direitos dos animais Animal Asia estima que mais de 10.000 ursos, principalmente ursos-negros asiáticos, mas também ursos-malaio e ursos-pardos, estejam presos em quintas de ursos em todo o continente.