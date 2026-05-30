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Laos. Resgatados mais de vinte ursos-negros utilizados na medicina tradicional
30 mai, 2026 - 11:22 • Lusa
Grande operação no Sudeste Asiático visava fábricas de bílis, instalações onde esta substância, popular na medicina tradicional chinesa, é extraída dos animais através de métodos invasivos e dolorosos.
Mais de vinte ursos-negros-asiáticos foram resgatados no norte do Laos, na maior operação do Sudeste Asiático contra fábricas de bílis, instalações onde esta substância, popular na medicina tradicional chinesa, é extraída dos animais através de métodos invasivos e dolorosos.
A instalação, registada como jardim zoológico para contornar as regulamentações estaduais, mantinha 27 ursos confinados em "gaiolas minúsculas", segundo a organização internacional de conservação Free the Bears, responsável pelo resgate em conjunto com as autoridades laocianas.
Os socorristas encontraram ainda infraestruturas capazes de albergar até 200 ursos, o que, de acordo com a organização, "demonstra a escala industrial que a operação criminosa planeava atingir".
A bílis de urso tem sido historicamente utilizada na medicina tradicional chinesa, embora estejam agora disponíveis no mercado alternativas sintéticas, uma vez que o ácido ursodesoxicólico, utilizado como medicamento para proteger o fígado humano, é fabricado artificialmente em larga escala.
Apesar do endurecimento das leis de proteção da vida selvagem no país em 2021, o tráfico e a exploração ilegal de animais persistem em grande parte do território devido a lacunas na legislação e à falta de recursos.
Os ursos resgatados foram transportados centenas de quilómetros para sul, até Luang Prabang, onde a organização Free the Bears gere dois santuários que, juntos, albergam mais de 300 animais.
"Tendo passado os seus anos de formação em jaulas, nenhum (dos ursos) pode regressar à natureza", referiu a organização no comunicado.
O grupo de defesa dos direitos dos animais Animal Asia estima que mais de 10.000 ursos, principalmente ursos-negros asiáticos, mas também ursos-malaio e ursos-pardos, estejam presos em quintas de ursos em todo o continente.
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