OMS pede às comunidades afetadas pelo surto de ébola para encontrarem soluções

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu este sábado às comunidades afetadas pelo surto de ébola no leste da República Democrática do Congo (RDC) para que encontrem soluções adaptadas às suas circunstâncias específicas.

"As comunidades compreendem os seus próprios desafios melhor do que ninguém e, muitas vezes, são as que estão em melhor posição para propor soluções adaptadas às suas realidades", afirmou Tedros durante uma conferência de imprensa conjunta com o Governo congolês em Bunia, capital da província de Ituri, no leste do país, e epicentro do surto, segundo a imprensa local.

Tedros acredita que as autoridades devem dizer às pessoas o que fazer, mas "também ouvi-las" para conseguir uma resposta mais eficaz ao vírus.

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O responsável da OMS garantiu ainda querer apoiar os profissionais de saúde no terreno "durante o tempo que for necessário" e estar empenhado em garantir que "outros serviços essenciais, bem como a assistência humanitária, continuem a ser prestados às comunidades de Ituri e de outras regiões".

Embora o surto atual seja causado pela estirpe Bundibugyo, que tem uma taxa de letalidade entre os 30% e os 50% e para a qual não existe vacina autorizada nem tratamento específico, Tedros realçou que os cuidados adequados podem superar a doença.