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Resgatado um dos sete homens encurralados em gruta inundada em Laos

30 mai, 2026 - 01:33 • Reuters

Sete homens tinham entrado na gruta para procurar ouro, mas ficaram encurralados durante mais de uma semana depois de a saída ter sido bloqueada.

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Uma equipa de mergulhadores especializados informou que conseguiu retirar um homem de uma gruta inundada no centro do Laos na sexta-feira, enquanto quatro pessoas ainda permanecem presas e outras duas continuam desaparecidas.

Sete cidadãos laosianos tinham entrado na gruta, na província de Xaisomboun, para procurar ouro, mas ficaram encurralados durante mais de uma semana depois de a saída ter sido bloqueada.

Imagens de vídeo mostraram os socorristas a conduzirem um homem coberto de lama e com uma lanterna frontal à saída da estreita entrada da gruta. Os outros também dizem estar exaustos, queixando-se de dores no peito e fome.

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A equipa indicou, numa publicação no Facebook, que demorou cerca de 37 minutos a transportá-lo pelos túneis até um local seguro.

Um mergulhador tailandês envolvido na missão, Kengkard Bongkawong, afirmou numa publicação no Facebook, na sexta-feira, que o estado de saúde dos sobreviventes está a deteriorar-se enquanto aguardavam evacuação.

“A operação de salvamento é extremamente desafiante, uma vez que implica transportá-los através de passagens estreitas que se estendem por centenas de metros e exigem mergulho subaquático."

Os socorristas disseram ter suspendido as operações durante a noite enquanto avaliavam o estado das quatro pessoas encontradas, prevendo retomar a busca pelas duas desaparecidas.

Uma equipa de voluntários da vizinha Tailândia juntou-se às operações de resgate no domingo, estando prevista a chegada de mais reforços na sexta-feira, incluindo elementos de França, Indonésia, Japão, Tailândia e Austrália, segundo a publicação do grupo no Facebook.

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