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Retiradas mais quatro pessoas de gruta inundada no Laos

30 mai, 2026 - 10:54 • Lusa

Um grupo de locais terá entrado na caverna na semana passada para procurar minerais valiosos, antes de ficar preso devido a uma cheia repentina que bloqueou a sua saída.

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As equipas de resgate no Laos anunciaram este sábado a retirada de quatro pessoas que estavam retidas numa gruta inundada há dez dias, um dia depois de um primeiro sobrevivente ter sido resgatado.

As equipas de resgate do Laos e da Tailândia publicaram nas redes sociais informações sobre o sucesso da operação, juntamente com fotografias dos homens deitados em macas, com máscaras de oxigénio e envoltos em cobertores térmicos.

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Um grupo de locais terá entrado na caverna na semana passada para procurar minerais valiosos, antes de ficar preso devido a uma cheia repentina que bloqueou a sua saída.

Uma pessoa conseguiu escapar a tempo e alertou as autoridades para os sete que ficaram para trás.

Duas pessoas permanecem desaparecidas.

Os homens tinham recebido água, alimentos de fácil digestão e cobertores térmicos para se manterem aquecidos, embora os vídeos gravados no interior da gruta sugerissem que as suas condições estavam a deteriorar-se.

As equipas de resgate do Laos e da vizinha Tailândia foram reforçadas por colegas japoneses, malaios, indonésios, franceses e australianos.

A gruta localiza-se numa zona acidentada na província central de Xaisomboun, a cerca de 120 quilómetros a norte da capital do Laos.

Vários dos elementos de resgate tinham participado num outro resgate numa gruta, em 2018, no norte da Tailândia, de 12 estudantes e do seu treinador de futebol.

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