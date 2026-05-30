Retiradas mais quatro pessoas de gruta inundada no Laos

As equipas de resgate no Laos anunciaram este sábado a retirada de quatro pessoas que estavam retidas numa gruta inundada há dez dias, um dia depois de um primeiro sobrevivente ter sido resgatado.

As equipas de resgate do Laos e da Tailândia publicaram nas redes sociais informações sobre o sucesso da operação, juntamente com fotografias dos homens deitados em macas, com máscaras de oxigénio e envoltos em cobertores térmicos.

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Um grupo de locais terá entrado na caverna na semana passada para procurar minerais valiosos, antes de ficar preso devido a uma cheia repentina que bloqueou a sua saída.

Uma pessoa conseguiu escapar a tempo e alertou as autoridades para os sete que ficaram para trás.