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República Democrática do Congo
Surto de ébola que alastro ao Uganda já fez 18 mortos e 134 casos
30 mai, 2026 - 11:05 • Lusa
Desde o balanço de 21 de maio, a OMS confirmou 49 casos e mais oito mortes. Há ainda outros 160 casos suspeitos e 47 mortos possivelmente atribuídos ao vírus, que passaram a integrar a lista da ONU nos últimos sete dias.
O surto de ébola com origem na República Democrática do Congo continua a “evoluir rapidamente” em casos, extensão geográfica e transmissão interfronteiriça, de acordo com o mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde (OMS).
O vírus alastra para o território ugandês. Segundo a OMS, há 18 mortos e 134 casos confirmados, mas no total estão a ser treinados como suspeitos 223 mortes e 906 casos.
Desde o balanço de 21 de maio, a OMS confirmou 49 casos e mais oito mortes. Há ainda outros 160 casos suspeitos e 47 mortos possivelmente atribuídos ao vírus, que passaram a integrar a lista da ONU nos últimos sete dias.
Mais ainda, há um caso confirmado, um homem dos Estados Unidos, que tratou doentes na República Democrática do Congo e que recebe atualmente cuidados médicos na Alemanha.
Na avaliação de sexta-feira, a OMS continua a destacar as enormes dificuldades que enfrentam as equipas de saúde na província congolesa de Ituri, epicentro do surto e na região vizinha de Kivu: carências no rastreio de contactos e acompanhamento, insegurança e deficiências dos sistemas de isolamento e cuidado de doentes.
Ituri concentra 88%(110) dos casos confirmados. O maior número de casos foi confirmado em Bunia (37 casos), Rwampara (33 casos), Mongbwalu (20 casos) e Nyankunde (10 casos).
Das 17 mortes entre os casos confirmados na República Democrática do Congo, 10 foram em homens (nove maiores de 15 anos e um menor de menor de 15 anos) e sete de mulheres (cinco com mais de 15 anos e duas com menos de 15 anos).
À data de 27 de Maio, tinham sido registados 2.635 contactos nas províncias de Ituri e Kivu Norte.
Rolando Gómez, chefe do Gabinete de Imprensa e Relações Externas do Serviço de Informação das Nações Unidas (UNIS) em Genebra, anunciou que a crise de violência é especialmente grave, incluindo informações de 150 civis mortos só na província de Ituri nos últimos dias.
No Uganda, desde a última actualização de 21 de Maio, foram registados sete casos confirmados adicionais.
Até sexta-feira registou-se um total de nove casos confirmados, incluindo um óbito.
Até 26 de maio, foram identificados 436 contactos, no total, relacionados com estes casos, que se encontram sob acompanhamento.
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