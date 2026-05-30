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Estados Unidos
Trump pondera cancelar festival dos 250 anos dos EUA após desistências de artistas
30 mai, 2026 - 18:48 • Catarina Magalhães, com agências
Em vez dos concertos de nove artistas, Trump está a pensar fazer um discurso e um comício autodenominado "a atração número um em qualquer lugar do mundo, o homem que atrai públicos muito maiores que Elvis e que o faz sem uma guitarra".
Depois de anunciar um grande festival com uma série de concertos para celebrar os 250 dos Estados Unidos da América (EUA), o Presidente norte-americano, Donald Trump, vê-se obrigado a mudar de planos.
Cinco dos nove artistas convidados já desistiram e Trump está a ponderar cancelar os espetáculos e, em vez disso, fazer o seu próprio discurso e um comício político para o "Freedom 250", celebrado no National Mall, em Washington D.C.
As comemorações estão previstas para arrancar a 25 de junho e terminam a 10 de julho, perto do Capitólio dos Estados Unidos.
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Young MC, Morris Day, Martina McBride, The Commodores e Bret Michaels afastaram-se do festival, acreditando que o evento não deveria ser afiliado a nenhum partido político e que estava destinado a unir os norte-americanos através da música.
Já o rapper Flo Rida, C+C Music Factory, Fab Morvan, ex-integrante dos Milli Vanilli, e Vanilla Ice ainda não comentaram o caso.
Na sua rede social Truth Social, o líder norte-americano adiantou que está "a pensar trazer a atração número um do mundo, o homem que atrai públicos muito maiores do que Elvis no seu auge e sem guitarra".
Sem explorar os motivos das desistências, Trump disse compreender que "os 'artistas' de terceira categoria estejam a ficar nervosos com as suas atuações".
"Não quero os chamados 'artistas' que ganham muito dinheiro e não são felizes. Quero estar rodeado apenas de pessoas felizes, inteligentes, bem-sucedidas e que saibam vencer", criticou.
A polémica cresceu depois de surgirem questões sobre presumíveis ligações do festival com o movimento MAGA ("Make America Great Again") e sobre a participação de empresas relacionadas com aliados de Trump.
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