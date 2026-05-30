Trump pondera cancelar festival dos 250 anos dos EUA após desistências de artistas

Depois de anunciar um grande festival com uma série de concertos para celebrar os 250 dos Estados Unidos da América (EUA), o Presidente norte-americano, Donald Trump, vê-se obrigado a mudar de planos.

Cinco dos nove artistas convidados já desistiram e Trump está a ponderar cancelar os espetáculos e, em vez disso, fazer o seu próprio discurso e um comício político para o "Freedom 250", celebrado no National Mall, em Washington D.C.

As comemorações estão previstas para arrancar a 25 de junho e terminam a 10 de julho, perto do Capitólio dos Estados Unidos.

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Young MC, Morris Day, Martina McBride, The Commodores e Bret Michaels afastaram-se do festival, acreditando que o evento não deveria ser afiliado a nenhum partido político e que estava destinado a unir os norte-americanos através da música.

Já o rapper Flo Rida, C+C Music Factory, Fab Morvan, ex-integrante dos Milli Vanilli, e Vanilla Ice ainda não comentaram o caso.

Na sua rede social Truth Social, o líder norte-americano adiantou que está "a pensar trazer a atração número um do mundo, o homem que atrai públicos muito maiores do que Elvis no seu auge e sem guitarra".

