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Trump só vai assinar acordo com o Irão se "linhas vermelhas" forem cumpridas

30 mai, 2026 - 00:36 • Catarina Magalhães, com agências

"Nesta fase, a nossa prioridade é pôr fim à guerra, e não há negociações sobre a questão nuclear", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iranianos.

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Depois de anunciar que estava preparado para tomar a "decisão final" na sexta-feira sobre um acordo com o Irão para prolongar o cessar-fogo que está em vigor desde abril por mais 60 dias, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disse que apenas vai assinar o documento se as suas "linhas vermelhas" forem cumpridas.

"A reunião na Sala de Situação terminou e durou cerca de duas horas. O Presidente Trump só assinará um acordo se for bom para os Estados Unidos e se as suas linhas vermelhas forem cumpridas. O Irão não pode ter uma arma nuclear", frisou a fonte presidencial em comunicado.

Para o líder norte-americano, o acordo terá de incluir a abertura do Estreito de Ormuz e o desmantelamento da capacidade de Teerão para fabricar uma arma nuclear – duas condições que Teerão não cedeu.

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Em reação, o Irão desmentiu a notícia e anunciou que as negociações não terminariam para já, classificando as declarações de Trump como uma “tentativa de apresentar uma vitória fabricada”.

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"As negociações continuam, mas ainda não foi concluído qualquer acordo definitivo", comentou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, citado pelos meios de comunicação de social estatais.

"Nesta fase, a nossa prioridade é pôr fim à guerra, e não há negociações sobre a questão nuclear."

A agência iraniana Fars revelou ainda que o estreito será reaberto sob as condições de Teerão após os EUA levantarem o bloqueio aos navios iranianos. Em resposta, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o bloqueio norte-americano seria removido gradualmente, caso isso aconteça.

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Trump, no momento em que anunciou que ia tomar uma decisão sobre um acordo, sugeriu que o Irão tinha aceitado destruir o 'stock' de urânio enriquecido.

O Presidente norte-americano afirmou ainda que não haveria qualquer troca de dinheiro “até nova ordem” — uma possível referência às exigências iranianas de pagamentos de taxas no estreito, indemnizações pelos danos da guerra ou ao desbloqueamento de ativos iranianos congelados.

As negociações indiretas entre Irão e os EUA começaram após a guerra iniciada em fevereiro, tendo o Paquistão desempenhado um papel central de mediação entre Teerão e Washington.

O conflito intensificou-se após uma escalada militar entre Irão e Israel no início deste ano, marcada por trocas de ataques com mísseis e drones. Os confrontos afetaram o transporte marítimo no Golfo e envolveram forças militares norte-americanas, aumentando os receios de uma guerra regional de maior dimensão.

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